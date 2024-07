Marek Prchal haraší novou politickou stranou. Co by na to řekl Babiš?

Dny se pomalu krátí, možná to teď uprostřed léta nechcete slyšet, ale za pár dní jsou tu Vánoce. A nespokojený pravicový volič možná dostane pod stromeček novou stranu, které by to mohl hodit ve sněmovních volbách v roce 2025. Nebo ji možná dostane nějaký jiný volič, nevíme; nevíme ani, kdo stranu povede ani co bude hlásat, jen víme, že se cosi děje a že je u toho Marek Prchal.

Lehký přezíravý despekt je přirozeně veden tím, že sice prakticky nic nevíme, ale jsme z toho schopni tvořit závěry. Což je metoda nápadně připomínající převládající politicky-marketingový styl, kdy jsou lidé nuceni se na základě zkratkovitých informací, případně tiktokových obrázků rozhodovat, komu dají ve volbách hlas, což už je věc zcela neobrázková, neboť má jistý nezanedbatelný vliv na budoucnost a kondici země a prosperitu jejich dětí a dětí jejich dětí. Ale co už.

Marek Prchal, představovat ho nemusíme, se e15 svěřil, že má dost konkrétní představu o tom, jak by měla hypotetická nová strana vypadat, co by měla říkat a kdo by ji měl vést. Zároveň nechal nahlédnout do šetření, které si zadal u agentury STEM/Mark a které říká, že případný nový subjekt má potenciál získat 13 procent hlasů, což je prý zásadní číslo pro všechny, kdo zvažují, tápou nebo si nemohou dodat odvahy se rozhodnut. „Je jich plno, mluví se mnou už měsíce,“ říká Prchal. „Dneska nic nezakládám, ale zeptejte se mě zítra,“ dodává.

Ani teď ještě nevíme nic konkrétního, ale zato to víme vědecky. Nezbývá tedy než si pomoci z jiných zdrojů. A především se podívat po nějaké historické paralele, neboť když už nic nevíte a toužíte uprostřed letní nudy činit dalekosáhlé závěry, nic nemůže být lepší než kulhající analogie.

V souvislosti se založením nové strany bývá už několik měsíců, nejpozději od okamžiku, kdy mu Markéta Pekarová Adamová spolu s Alexandrem Vondrou zatrhli kandidaturu do Evropského parlamentu, zmiňován bývalý ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Se založením strany na základě poptávky už jednu zkušenost má, nechme tedy srovnání trochu pokulhat.

Když v červnu roku 2009 vznikla TOP 09 (přípravy trvaly už necelý rok), chyběly do předčasných říjnových voleb zhruba čtyři měsíce. Jenže volby v září zrušil Ústavní soud, a tak velkým ostrým testem Kalouskův projekt s Karlem Schwarzenbergem v čele prošel až v řádných volbách na jaře 2010. A uspěl, bylo z toho 16,7 procenta hlasů a pět křesel ve vládě Petra Nečase. Co bylo dál, zejména po roce 2013, si všichni pamatujeme, a zase u toho, byť trochu jinak, byl Marek Prchal.

Kalouskova karta

Kalousek svou tajnosnubnou kartu hraje dál. „Na trhu voličů platí stejná zásada jako na jakémkoliv jiném trhu. Je-li někde velká poptávka, dříve nebo později se tam objeví nabídka,“ řekl Českému rozhlasu a dodal, že by si skoro vsadil na vznik nové strany do konce ledna. Tři čtvrtě roku do voleb je tak akorát čas na využití startovního boosteru, jen stále nevíme, zda u toho Kalousek bude, nebo zda si jen užívá pozornosti médií v roli aktivního politického důchodce.

Což se v drobné obměně týká i Marka Prchala. Není nic jednoduššího než vyhodit marketingový balonek a čekat, který vítr si ho chytí. Média na první dobrou, možná i některá ze skupin, které prý po pražských kavárnách novou stranu zakládají. Kdo chce, může se zatím kochat myšlenkou na nepravděpodobné krátké spojení Kalousek–Prchal. Nebo na to, jak by se asi tvářil Andrej Babiš.