Marné čekání na zabijáka X. Konkurence místo diktátora vsadila na decentralizaci

Od Muskova převzetí Twitteru se spekulovalo, zda sociální síť nezbankrotuje, protože došlo k výraznému odvlivu inzerentů. Těm se nelíbily nejen Muskovy výroky - někdy až na hranici antisemitismu - ale také omilostnění nenávistných účtů, které původní Twitter blokoval.

Rezignace X na moderaci obsahu zase odradilo řadu uživatelů a sociální síť, která se stala jedním ze zásadních nástrojů řady novinářů, se začala pod vedením Muska vůči médiím ostře vymezovat. Miliardář se netají tím, že X je pro něj digitálním náměstím, které má tradiční média nahradit.

X zatím nezbankrotovalo, naopak má velmi ambiciózní plány. Chce se po vzoru čínských gigantů stát superaplikací a zprostředkovávat nejen názory, ale i finanční transakce. Cílem X je vytvořit svět sám pro sebe, který bude objímat co nejširší součást života každého uživatele. Tím se vydává úplně opačným směrem než nově vzniklá konkurence.

Nespokojenci s X se začali poohlížet po alternativě, která by připomínala "starý dobrý Twitter”. A právě na ně mířila řada startupů. Žádný se ale dodnes populaci X s více než půl miliardou účtu ani nepřiblížil. Přesto řada projektů přináší množství zajímavých nápadů, které skýtají jistý potenciál do budoucna a rozložení sil mají teoreticky šanci jednou zvrátit.

Pojistka proti diktátorovi

Konkurenti, kteří mají proti X šanci uspět, často skloňují slovo decentralizace. Jako kdyby chtěli vypíchnout zásadní rozdíl mezi svými "demokratickými platformami" a Muskem autoritativně řízenou sociální sítí. Threads - zatím nejvážnější konkurent pro X - se 150milionovou základnou registrovaných uživatelů, se rozhodl adoptovat protokol ActivityPub.

Zjednodušeně řečeno: Threads se chtějí otevřít dalším sociálním sítím, které tenhle způsob komunikace využívají. Uživatelé by od sebe mohli přijímat obsah a interagovat spolu bez ohledu na to, jestli využívají třeba konkurenční službu. Threads a další sociální sítě s protokolem ActivityPub by připomínaly dnes již konzervativně vnímaný e-mail. Je jedno, jestli máte účet u Googlu nebo Seznamu, elektronická pošta by měla vždy bez problémů dojít do vaší schránky. Podobné kompatibility lze docílit i u čtení příspěvků, komentování, lajkování a sdílení obsahu na sociálních sítích.

Mark Zuckerberg před pár dny oznámil, že nehodlá zůstat pouze u slibů o otevřenosti. Meta v nejbližší době skutečně zahájí testování a pokusí se propojit několik účtů s konkurenční službou Mastodon.

Tato původem evropská sociální síť je úplným opakem toho, na co jsme byli zvyklí u komerčních služeb jako X či Facebook. Zakladatel Eugen Rochko žijící v Německu se brání komercionalizaci a chce chránit citlivá data uživatelů. To znamená, že se staví proti zavedenému obchodnímu modelu řady sítí, kde se uživatel stává produktem. Donedávna i velmi detailní data uživatelů z EU některé sociální sítě jako na stříbrném podnose poskytovala reklamním společnostem, a někdy dokonce prodávaly do autoritářských států, jako je Rusko či Čína. To mimochodem dělala i Meta (Facebook, Instagram a Threads).

Pomalu rostoucí nemesis

Už zmiňovaný Mastodon se také veze na vlně nenávisti ke směřování X a osobě Elona Muska. Členská základna sociální sítě s prehistorickým slonem ve znaku roste nejrychleji v historii a už překonala 10 milionů registrovaných účtů. Zhruba 2,5 milionu jich je pravidelně aktivních. Tenhle zájem pomohl platformě akcelerovat vývoj, neboť se tak výrazně zvýšil počet drobných dárců, z něhož je projekt financován. Vývojářský tým také musel intenzivně řešit zpřístupnění platformy i pro méně technické jedince, kteří si stěžovali na přílišnou složitost a obtížné nastavování účtu.

Tím třetím v řadě, který pokukuje po svržení X z jeho trůnu, je Bluesky bývalého zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho. Teprve před pár dny se ve zdrojovém kódu sítě objevilo nové logo. Do této doby pracovala jen s motivy modrého nebe s bílými mraky. Není to modrý ptáček jako u bývalého Twitteru, ale bílý motýlek na modrém pozadí v podobném odstínu, jaký využíval kdysi Twitter.

Služba je zatím pouze na pozvánky. Zájemci ale poměrně hlasitě bouchají na zatím zavřená vrata. Počet uživatelů nedávno překonal dva miliony. Bluesky se snaží růst pomalu a sází nejen na svůj vlastní decentralizovaný protokol, ale také přednostní zvaní kvalitních tvůrců obsahu. Až bude mít dobré základy, plánuje se nejspíše otevřít a s X se utkat v přímém souboji. Jestli se mu povede uspět, není v modrém nebi, ale spíše ve hvězdách. X z trůnu ani přes všechny kontroverze Elona Muska zatím nikdo nesesadil. Ani se tomu v roce 2023 nepřiblížil.