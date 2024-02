To, co by nebylo v minulých desetiletích myslitelné, se za posledních několik měsíců zásadně mění. Někteří totiž pochopili, že jedna z nejvíce devastujících proklamací, které zničily infrastrukturu státu, byla omílaná věta: „Jakýkoliv soukromý vlastník je lepším hospodářem než stát“. Je to zřejmá hloupost, která ovšem otevřela dveře i nesmyslným privatizacím typu Transgas, vstupu soukromého kapitálu do ČEZ, petrochemie, vodovodních společností a jejich fragmentace a samozřejmě bankovnictví, kdy v České republice, jako jedné z mála, nezůstala žádná „státní“ banka. To se teď mění.