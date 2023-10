Nálada podnikatelů našla nové dno. Konsolidační balíček má zpoždění | e15.cz

Šéfové firem dobrou náladu v žádném případě nemají. Vůbec nejhůře je na tom podle výsledku průzkumu důvěry v ekonomiku nálada v průmyslu, která napřesrok klesla o 9,6 bodu a tak bídně na tom byla naposledy v prvním roce koronavirové pandemie. Nálada ve stavebnictví klesla o stejný počet bodů vzhledem k tomu, že své dno našla už v dubnu, ale současné výsledky nepůsobí tak zle. A ani další klíčová odvětví na tom nejsou nejlépe.

Trh práce přitom podnikatelům přináší jen samé špatné zprávy – nezaměstnanost je téměř nulová, a tak jsme někdy trochu zlenivěli, čtvrtky jsou tu malé pátky a o pátcích se nepracuje. Ambiciózní lidi samozřejmě najdete, pokud máte co nabídnout po pracovní i finanční stránce, firmy jsou ale často nuceny rvát se i o ty, kterým se do velkých výkonů zrovna nechce.

A ani výhled do budoucna není lepší – o studium klíčových oborů není zájem, a dokonce i celkový počet vysokoškolských absolventů v Česku už roky klesá. A tak firmy dál bojují o potřebné zaměstnance a řada z nich v posledním roce i několikrát navýšila mzdy. To ale už brzy nemusí být možností a varianty zbydou pouze dvě – začít pořádně makat, nebo začít šetřit. A pro firmy je dobrá pouze jedna z nich.

Takřka stejně tak dlouho, jak dlouho jsme se chlácholili dobrou náladou podnikatelů, jsme dokázali čekat i na schválení nejdůležitějších legislativních změn roku. Tak důležité zákony, jaké jsou obsaženy v konsolidačním balíčku, musely počkat celé prázdniny na to, abychom se dostali k dramatu obstrukcí a práce vlády mohla pokračovat.

Jsou to přitom právě netransparentní, nesebevědomé a pomalé kroky vedení země, které asi nejvíce škodí. To, co firmy i domácnosti potřebují, je teď jistota – jistota, že se začne na nápravě veřejných financí pracovat, jistota ohledně toho, jaké kroky k tomu povedou, a také pocit, že už se konečně „něco děje“.

Potřeba jsou skutečné kroky, které pomohou snížit byrokracii, povzbudí investice do digitalizace a automatizace, a to dokonce i v menších firmách, které se zatím kvůli příliš vysoké náročnosti neodvážily do státem podporovaných programů začlenit. Růst konkurenceschopnosti a jistota ohledně dalšího vývoje jsou tím jediným receptem, jak náladu podnikatelů restartovat.

Jsou to možná dávno známé a opakované triky, jinou šanci ale firmy nemají. Kdybychom se na jejich podporu začali intenzivněji soustředit už před třemi měsíci, bylo by dnes podnikatelům lépe a mnozí z nich by ještě měli šanci sprintovat do stadia, ve kterém by byli na současnou situaci na trhu připraveni. I když se to nepovedlo, nejde o důvod se vzdát.

I když to teď nebude sprint, ale spíše maraton. Pokud to ale firmy v příštích měsících ještě nevzdají, budeme se pravděpodobně mít zase o něco lépe. V každé krizi přitom vyhrávají ty podniky, které včas udělají potřebné kroky, revidují své strategie a i v nevlídné situaci hledají nové příležitosti.

Autorka je řídící partnerka poradenské společnosti RSM.