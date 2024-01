Nejhorší je za námi. Alespoň tedy z makroekonomického hlediska

Počátkem týdne jsme vstoupili do roku 2024. Nejenom podle prognózy Komerční banky by to měl být rok, který z makroekonomického pohledu bude ve srovnání s tím loňským v mnoha ohledech lepší. Rok 2023 byl rokem plného dopadu předchozí energetické krize a vysoké inflace, což se opravdu výrazně podepsalo na propadu reálných mezd a spotřeby domácností. Při loňské dvouciferné inflaci loni česká ekonomika, měřeno reálným hrubým domácím produktem, klesala.