Německo: země zaslíbená elektrickým autům! Tak rychle to, zdá se nepůjde. Také loni sice tamější čísla prodaných e­-vozů rostla, ale ne tak, jak si všichni představovali. Patnáct milionů elektromobilů do roku 2030, jak si naplánovala německá vláda a v co doufali odborníci, se dnes jeví jako těžko dosažitelný cíl.