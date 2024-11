Finanční trh má tendenci přeceňovat vliv nových transformativních technologií v krátkodobém horizontu, ale zároveň podceňovat jejich dopad v horizontu dlouhodobém. Tento vzorec fungoval během nástupu internetu a těžko najít důvod, proč by neměl platit i pro nejžhavější technologii dneška – umělou inteligenci. Právě euforie kolem AI pomohla vyhnat akcie na historická maxima. Přitom její přímá aplikace a související peněžní toky napříč korporátní sférou prozatím nejsou závratné.

Investoři se proto intenzivně zaměřují na společnosti, které z boomu kolem umělé inteligence nejvíce těží, a jak většina z nás tuší, v první linii se nachází firma Nvidia. Proto můžeme její kvartální výsledky bez nadsázky považovat za hlasování o důvěře v celkový AI narativ.

Čísla za třetí kvartál potvrzují, že umělá inteligence dokázala proměnit skomírajícího výrobce grafických karet ve stroj na peníze. Čistý zisk v období od července do září překonal úctyhodných 20 miliard dolarů. Za zmínku stojí, jak se profit změnil za poslední dva roky (ve třetím čtvrtletí roku 2022 ještě z ChatGPT nebyl globální fenomén). V této periodě se zisk zvětšil 13násobně. Tato spektakulární zisková trajektorie se zrcadlí i ve výkonnosti akcií. Za stejné období posílily o více než 800 procent.

I celkové tržby překonaly odhady analytiků: vyšly na úrovni 35 miliard dolarů, zatímco investiční banky očekávaly zhruba 33 miliard dolarů. Investory však nepotěšil výhled do budoucna. Pro následující kvartál předpokládá Nvidia výnosy v intervalu zhruba 37 až 38 miliard dolarů. Správci peněz sázeli spíše na číslo okolo 37,5 miliardy dolarů. S ohledem na euforické nacenění akcií jsou proto předpokládané tržby spíše zklamáním.

Nicméně oslabení akcií nebylo tak citelné jako po reportu čísel za předchozí kvartál. Tehdy výhled společnosti na celkové výnosy taktéž zklamal. Nicméně při zpětném pohledu vidíme, že Nvidia svou tehdejší „guidance“ hravě překonala – vygenerovala tržby 35 miliard dolarů oproti odhadovanému intervalu 32 až 33 miliard dolarů. Volně přeloženo, část portfolio manažerů vnímá situaci tak, že společnost vydala konzervativní výhled, který v následujícím kvartálu bez výraznějších potíží pokoří.

Menší vadu na kráse představují nové čipy Blackwell, které začne Nvidia masivněji prodávat v příštím roce. Přechod na novější model bude spojený s porodními bolestmi, které ukousnou část hrubých marží. Hrubá ziskovost se pod vlivem tohoto efektu zřejmě ztenčí z 75 na 73 procent. Mnozí z nás namítnou, že o takto robustních maržích si jiné firmy mohou nechat zdát. Nicméně v kontextu meteorického kurzového vzestupu akcií, který jen pro letošek činí zhruba 200 procent, zkrátka neexistuje prostor pro sebemenší pochybení.

Příliš velká závislost na Microsoftu a Amazonu

Závažnějším problémem do budoucna je vysoká koncentrace hlavních zákazníků. Poskytovatelé cloudových služeb jako Microsoft či Amazon tvoří až 50 procent všech zákazníků v klíčovém segmentu datových center. Aktuálně sice neexistuje mnoho alternativ, které by hegemonii firmy Nvidia ohrožovaly. Vysoké ceny jejích produktů však motivují některé big tech firmy k vývoji vlastních čipů. V následujících letech se může více projevit i konkurence jako například AMD. Koncentrovaná zákaznická struktura znamená, že by odchod každého klienta Nvidii citelně zabolel.

Další otázkou je, zda nedochází k určité investorské únavě celým AI příběhem, respektive jeho krátkodobou fází. Velké technologické společnosti investují do AI infrastruktury stovky miliard dolarů ročně. Umělá inteligence sice technologickým lídrům pomáhá navyšovat příjmy, ovšem prozatím se nedá s jistotou říct, zda je to adekvátní ve světle mohutných kapitálových výdajů.

Každopádně v horizontu dalších kvartálů zůstává momentum stále na straně společnosti Nvidia. I proto může euforická zisková jízda pokračovat. Nicméně laťka pro pozitivní překvapení se neustále zvyšuje. Na obzoru může být nová konkurence i přísnější finanční kalkul investorů vůči AI příběhu jako takovému. Pro akcie Nvidie tak bude násobně náročnější zajistit si hvězdnou výkonnost i v příštím roce.