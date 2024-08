Olympiáda na TikToku. Jak si vedla Paříž na sítích?

Výsledkem tak byly desítky tisíc videí a řada nových hvězd sociálních sítí ze sportů, u kterých by to málokdo čekal. Jako například střelba ze vzduchové pistole, kde zabodoval turecký střelec Yusuf Dikeç tím, že na rozdíl od ostatních neměl žádné pomůcky a střílel s jednou rukou v kapse. Virálních memů s jeho střeleckým postojem se vyrojily stovky a imitovaly ho další desítky sportovců z ostatních zemí. Memem se stala i fotografie korejské střelkyně Kim Je-či, která zaujala absolutní koncentrací, což je přesně to, co lidé rádi sdílí.

A to není samozřejmě všechno. Na sítích vyhrál i norský plavec Henrik Christiansen, který si pochvaloval čokoládové muffiny v olympijské vesničce. Sportovně si tak dobře nevedl (ve své disciplíně, desetikilometrovém plaveckém maratonu, skončil poslední), ale Paříž opouští bohatší o skoro půl milionu sledujících na TikToku. Některá jeho videa dosáhla dvaceti mi­lionů zhlédnutí. Stephen Nedoroscik, americký sportovní gymnasta a specialista v disciplíně kůň na šíř, si zase vysloužil přirovnávání ke Clarku Kentovi a Supermanovi (kamery ho zabraly, když odpočíval s nasazenými brýlemi, které si pak sundal, a vystřihl skvělý výkon ohodnocený nakonec bronzovou medailí).

Je to celkem paradox – olympijské hry se postupnou obměnou sportovních disciplín snaží přitáhnout různé diváky z různých věkových skupin a důvodem, proč přidaly skateboard, breakdance nebo sportovní lezení, bylo i to, aby přilákaly mladší ročníky, ať už na sportoviště nebo k televizím. Nakonec to ani nebylo potřeba, protože teenageři si našli své idoly mezi sportovci z tradičních disciplín, o kterých běžně během čtyř let mezi olympiádami moc neslyšíme. A ti zase dokázali ke svému sportu přilákat lidi, protože jestli něco skvěle boduje, je to autentický obsah od zajímavého člověka, což nejlepší sportovci na světě bezpochyby jsou.

Francouzská stolní tenistka Audrey Zarifová například zabodovala videem, jak přijíždí do olympijské vesničky, a zvýšila svůj dosah na TikToku pětinásobně. Má to i svůj finanční dopad pro sportovce – stejně jako ostatní tvůrci se mohou přihlásit do programu pro tvůrce obsahu a platforma s nimi potom zčásti sdílí reklamní výnosy.