Optimismus na vzestupu. Kupní síla požene růst domácí ekonomiky

Nálada českých domácností se začala s rokem 2024 pomalu zlepšovat. Spotřebitelská důvěra v březnu dosáhla nejvyšší úrovně od října roku 2021 a přiblížila se tak dlouhodobému průměru poté, co více než dva roky tuzemské domácnosti propadaly výraznému pesimismu. Nálada se nezlepšuje jen s příchodem jara, bezpochyby k tomu přispěly i lepšící se vyhlídky pro domácí ekonomiku a stejně tak návrat inflace na dvouprocentní cíl.

Domácnostem se tak zřejmě dál nesnižuje kupní síla jejich výdělků. Naopak by se jim na začátku letošního roku měla pravděpodobně již citelněji zvýšit. Nutno dodat, že reálné mzdy po očištění o sezonní vlivy mezičtvrtletně rostly po většinu loňského roku, byť jen velmi pozvolna. Celkově byla ale loni průměrná reálná mzda oproti roku 2022 stále nižší.

Právě postupné obnovování kupní síly bude jedním z klíčových faktorů, které letos poženou růst domácí ekonomiky a pomohou jí tak v dohledné době konečně dohnat předpandemickou úroveň. Ostatně již v závěrečném loňském čtvrtletí jsme pozorovali záblesky oživení spotřeby domácností, která mezičtvrtletně vzrostla o 0,5 procenta. A začátek letošního roku vypadá také nadějně, jak ukázal lednový nárůst tržeb v maloobchodě a službách. Maloobchodní tržby se zvyšovaly již čtvrtým měsícem v řadě, zatímco ve službách je růstová série tříměsíční.

V obou případech to signalizuje, že se spotřebitelské výdaje pomalu, ale jistě odrážejí ode dna. Únorové tržby v maloobchodě, které budou zveřejněny příští týden, podle nás opět přinesou pozitivní zprávu a růstovou sérii prodlouží o další měsíc. Optimističtější vyhlídky nedokládají jen průzkumy sentimentu a vyšší útraty v obchodech, ale také narůstající objem úvěrů domácnostem. Přestože úrokové sazby zůstávají nadále vysoké, hypoteční trh zhruba od poloviny loňského roku rozmrzává. A letos tento proces dále zrychluje. Zvyšující se aktivita na hypotečním a nemovitostním trhu by mohla naznačovat, že se spotřebitelská nálada pozvolna zlepšuje již delší dobu, než by napovídaly průzkumy sentimentu, které nabídly jasnější signály až letos.

Stále však čekáme, že růst české ekonomiky bude letos spíše skromný a HDP vzroste pouze o 0,8 procenta. Brzdit ji zřejmě bude nadále utažená domácí měnová politika a rovněž slabá zahraniční poptávka, se kterou se bude potýkat domácí průmysl.

Autor je ekonom Komerční banky