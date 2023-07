Pohonné hmoty opět zdražují. Růst cen může oddálit pokles inflace | e15.cz

Hlavním důvodem změny v trendu jsou pokles produkce a zásob u benzinu i ropy v USA během července. Děje se tak navzdory tomu, že v posledních týdnech klesla poptávka po pohonných hmotách. Ta je ovšem stále na vyšší úrovni než před rokem. Situaci nepomáhá ani pokles využití kapacit amerických rafinerií. Průměrná spotřebitelská cena benzinu v USA tak v minulém týdnu poprvé od začátku května překonala hodnotu čtyř dolarů za galon.

K vyšším cenám energetických surovin významně přispívá stále trvající rozhodnutí zemí OPEC udržovat nižší úroveň těžby ropy, než umožňuje jejich současná volná kapacita. Organizace ropných exportérů redukovala svoji produkci od loňského října o 1,4 milionu barelů denně.

Oficiální data o ropné výrobě Ruska nejsou od začátku invaze k dispozici, nicméně se zdá, že i válčící země přistoupila v posledních týdnech k významnější redukci těžby po vzoru arabských států. Je to patrné na úrovni ruského ropného exportu po moři, který míří především do Číny, Indie a do dalších asijských zemí. Ten od května do července klesl zhruba o jeden milion barelů na hodnotu pod tři miliony barelů za den.

Rostoucí trend u cen pohonných hmot se nemusí v nejbližších týdnech zastavit, protože nižší těžba doprovázená růstem poptávky pravděpodobně přivede globální trh s ropou do deficitu již do konce tohoto roku.

Vyšší ceny pohonných hmot lze očekávat i u nás, když k jejich růstu kromě již zmíněných faktorů přispěje i oslabující koruna a návrat vyšší spotřební daně u nafty. I když komodity včetně energetických surovin nejsou již hlavním tahounem rostoucích spotřebitelských cen, jejich opětovný růst může oddálit očekávaný pokles nejen inflace, ale i úrokových sazeb.

Autor je portfolio manažer J&T investiční společnosti