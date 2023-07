Ceny benzinu a nafty skokově podraží, varuje šéf Tank Ono Ondra | e15.cz

Vláda chce prosadit zvýšení spotřební daně na naftu o 1,5 koruny za litr. Má-li návrh platit, musí jej schválit Senát a podepsat prezident. Jaké čekáte případné dopady?

K tomu je třeba připočíst DPH. Čekat lze jediné, a to okamžité zdražení. Očekávám skokové zvýšení cen o dvě koruny. Téměř koncový zákazník jako jsme my – čerpací stanice – nakupuje pohonné hmoty už včetně spotřební daně či DPH. Vůbec s tím nemáme šanci cokoliv dělat. Na druhou stranu ceny budou i po zvýšení dál podobné jako v okolních státech, zůstaneme konkurenceschopní. Dnes může činit rozdíl mezi cenami v Česku a Německu i tři a více korun. Je otázka, jestli se Němcům vyplatí jezdit tankovat do Čech, bude-li rozdíl jednokorunový.

Na jakých úrovních se mohou ustálit ceny nafty a benzinu v příštích týdnech?

Natural 95 u nás nyní stojí 35,5 koruny, naftu máme za 30,5 koruny. Čekám, že během července a srpna zdraží benzin i nafta asi o jednu korunu. K tomu si připočtěme spotřební daň, kterou hodlá stát znovu zavést. Pokud by se ceny dál vyvíjely dle obvyklého cyklu, tak lze v září čekat mírné zlevnění, v zimě pak zdražení nafty. To je každoroční klasika, pokud ji neovlivňují extrémní výkyvy. Naši marži neměníme, dlouhodobě ji držíme na asi sedmdesáti haléřích na litr.

Aktuálně ale platí, že jsou ceny velmi nízko. Prodáváte o to víc?

Ano, je to vidět hlavně v příhraničí. Výtoč stoupá u polských, hlavně ale německých a rakouských hranic. Němci, Rakušané i Poláci, kteří to mají blízko, jezdí tankovat k nám, mají to levnější než u sebe doma. Situace se otočila. Zároveň mnoho Čechů, kteří vyrážejí na dovolenou, natankuje před opuštěním Česka plnou nádrž, případně i do kanystrů. Ve vnitrozemí prodáváme víceméně pořád stejné množství. I dopravci reagují na nižší ceny a častěji nakupují v Česku, na druhou stranu jich jezdí o prázdninách méně.

Do jaké míry se nyní liší přístup jednotlivých pump k cenám?

Ne všechny stanice snižují ceny. Typicky u dálnic si připlatíte i v dnešní době nízkých cen, naopak u nákupních center jsou ceny často nízké. Když je v regionu naše pumpa nebo pumpa obchodního centra, ostatní jsou nuceni se nám cenově přiblížit. Pořád ale platí, že v Česku jezdí řada lidí, kterým je jedno, kolik zaplatí.

Čím si vysvětlujete současné nízké ceny?

Kromě dalších důvodů je to podle mě i poptávka po dopravě. Stále není taková, jako byla před pandemií. I tím jsou ceny tlačeny dolů, a to samozřejmě zdaleka nejen u nás, ale v celé Evropě. Hlavní je ale politika rafinerií, ty mají klíč a podle něho se jede. Není to jako před dvaceti lety, abychom se dohadovali o cenách. Smlouvat jako nějací hokynáři, to neexistuje. Doby, kdy se licitovalo o ceně a každý den jsme sháněli pohonné hmoty a dováželi z ciziny, už jsou překonané.