Babiš: Místopředsedkyní Senátu za ANO by mohla být Vildumetzová

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš předpokládá, že by jeho hnutí po výhře v senátních volbách mohlo mít nárok na místopředsedu. Mohla by to podle něj být například Jana Mračková Vildumetzová, kterou voliči do horní parlamentní komory poslali už v prvním kole. Řekl to dnes novinářům v Hluboké nad Vltavou, kde se účastní oslavy 80. narozenin bývalého prezidenta Miloše Zemana.

ANO vyhrálo senátní volby poprvé v historii, získalo v nich letos osm mandátů z 27 možných. Dva senátory získalo už v prvním kole, ve finále dalších šest. Kandidáti stran vládní koalice zvítězili dohromady v 15 obvodech. Ve zbývajících obvodech se prosadili zástupci SOCDEM, SEN 21, Přísahy a Stanislav Balík jako nezávislý kandidát.