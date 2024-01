Pražská hospodářská komora tyto změny hodlá i v roce 2024 sledovat a komentovat a poskytovat platformu k širší debatě nad jednotlivými tématy. Stejně tak bude Pražská hospodářská komora sledovat i vývoj ohledně územního plánu hlavního města Prahy a jeho budoucích změn.

Velkou změnou v dopravě, která se může spustit už v říjnu letošního roku, je zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v historickém centru města. Tématu jsme se intenzivně věnovali s dotčenými politiky v rámci veřejné debaty, kterou naše komora uspořádala na sklonku loňského roku. Návrh by měly do poloviny ledna připomínkovat městské části. Magistrát však ještě donedávna neměl data o tom, jaký provoz ve zmiňovaných ulicích reálně je, jak a kdy jsou nejvíc vytížené. Navíc zatím neexistuje ani shoda v pražské vládnoucí koalici na tom, jak přesně by mělo zpoplatnění vypadat. Magistrátní koalici tedy zásadní debaty na toto téma teprve během letošního prvního pololetí čekají a nebudou úplně jednoduché.

Tržní parkování by pomohlo rezidentům i podnikatelům

Další oblastí, kterou letos v Praze čeká menší revoluce, je parkování. Návrh reformy zón placeného stání mají starostové městských částí k připomínkování taktéž do poloviny ledna. Městské části by nově měly mít možnost stanovit si jakýsi příplatek nad rámec magistrátní ceny pro parkování rezidentů. Podle této reformy by měla být více chráněna modrá zóna pro parkování rezidentů s tím, že pro návštěvníky budou sloužit fialové a oranžové zóny, a tedy už nebude možné si volně zaplatit hodinové parkování nerezidenta v modré zóně přes mobilní aplikaci.

Pravidla pro návštěvnické parkování by měla být více sjednocena. To ale znemožní městským částem aplikovat určitý tržní přístup k omezenému veřejnému statku, jakým parkovací místa zejména v centru města nepochybně jsou. Pokud by městské části dostaly možnost stanovit si „tržní“ výši parkovného v jednotlivých ulicích, samovolně by se pročistil trh s návštěvnickými parkovacími místy a jsem přesvědčen, že by se řada z nich uvolnila i pro dodatečné rezidenční parkování nebo pro zásobování.

Pražská hospodářská komora má samozřejmě velký zájem na kultivaci prostředí pro všechny obyvatele Prahy, nicméně primárně budeme vždy stát za lokálními podnikateli. Proto jsem rád, že návrh myslí i na ně a pracuje s novou možností zakoupení celoměstského paušálního oprávnění k parkování ve všech fialových zónách nebo zásobovacím parkovacím oprávněním pro krátkodobé parkování ve všech modrých zónách, což je zejména pro byznys rozhodně krokem dopředu. Opět jde o dost složitou disciplínu, které se hodláme v rámci veřejných debat věnovat v nejbližších týdnech.

Nejdůležitější pražská a středočeská dopravní stavba

Prahu také v letošním roce čeká nebývalý stavební boom. V první řadě je třeba zmínit zahájení výstavby Pražského okruhu v úseku od křížení s dálnicí D1 k Běchovicím. Tato nejdůležitější pražská i středočeská stavba současnosti má koneckonců vliv i na případné zklidňování provozu v centru města a mnozí obyvatelé Prahy preferují, aby byl nejdříve dokončen okruh a pak teprve omezován provoz aut v historickém středu. Dává to smysl.

Letos také odstartují stavby klíčové pro rozvoj železniční dopravy v hlavním městě. Její propustnost i pro samotné obyvatele Prahy se musí zásadně zvýšit – je to dosud značně nevyužitý druh veřejné dopravy. Zahájí se přestavba dopravního terminálu na Smíchově, na který by měl později navázat nový most na Výtoni i se třetí kolejí.

Také začne rekonstrukce Masarykova nádraží důležitá pro rozestavěnou a rozšířenou trať na letiště. V souvislosti s tratí na letiště začne letos také výstavba trati z Ruzyně do Kladna. Nesmíme ale zapomenout ani na dlouho odkládaný start stavby tramvajové trati na Václavském náměstí, která pomůže přetíženým tramvajím v centru.

Autor je šéf Pražské hospodářské komory