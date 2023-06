Vedení Prahy má program: Změní se stavební předpisy i parkování | e15.cz

„Je jasné, že když jsme z koalice více stran, tak se tam objevila celá řada názorů a rozporů, které byly poměrně zásadní. Proto to trvalo tak dlouho, protože jsme potřebovali, aby byly všechny tyto faktory zohledněné,“ řekl Svoboda. „Jsme přesvědčeni, že je programové prohlášení vyvážené, a zodpovědně mohu prohlásit, že jsme schopni se s ním ztotožnit a realizovat jej,“ dodal primátor.

Největší investice hlavního města jako vždy směřují do dopravy. Metro D či hotový Městský okruh pro běžného Pražana zatím patří spíše do říše snů, některé změny však budou cítit okamžitě. Platí to například o parkování, kde chce náměstek a exprimátor Zdeněk Hřib (Piráti) prosadit celoměstskou reformu. Spočívat má v odlišení pravidel a tarifů pro parkování v centru a pro zbytek města. „Bude možné si koupit jednotné dlouhodobé návštěvnické parkovací oprávnění pro celou oblast mimo centrum,“ doplňuje Hřib v programu.

Změny v parkování

Pravidla pro návštěvnické parkování se mají sjednotit, rezidenti mají dostat 120 hodin ročně ke stání vozidel návštěv nebo řemeslníků. Naopak se zruší dosavadní zvýhodnění pro elektromobily i přenosná parkovací oprávnění. Město chce zapojit do dopravního systému carsharing.

Řidiče čekají také změny v průjezdu Prahou. V programu se hovoří o podpoře „postupné humanizace magistrály“, která si v příštích desetiletích vyžádá různá omezení. Město chce také omezit individuální tranzit na Malé Straně a Smetanově nábřeží, aby se tam nezpožďovaly tramvaje. S tím zásadně nesouhlasí opoziční ANO.

„Dokud nebude Pražský okruh, nábřeží jsou bohužel jedinou objízdnou trasou v případě uzavření magistrály,“ upozornil zastupitel Ondřej Prokop (ANO). „U magistrály se zase zavazují k humanizaci. To chápu například jako dokončení dalšího přechodu u hlavního nádraží, který ale vůbec nikdo nepotřebuje. Je to jen další komplikace a omezení dopravy. Magistrálu prostě nemůžeme škrtit, dokud nebude okruh,“ domnívá se Prokop.

Metro D a dostavba Městského okruhu

Koalice nepřekvapivě slibuje zahájení dostavby Městského okruhu, v tomto volebním období chce získat územní rozhodnutí a provést geologický průzkum. „Zároveň zlepšíme plynulost provozu na stávajícím nedokončeném Městském okruhu pokračováním v přípravě Hloubětínského tunelu a modernizace Průmyslové,“ dodává v programu Hřib, který chce jednat se státem o spolufinancování stavby okruhu.

Kromě výstavby dalších etap metra D chce také koalice spustit projekt automatizace řízení linky C, kde by mohly podobně jako na lince D vyjet vlaky bez řidiče. Do konce volebního období chce vedení Prahy zprovoznit tramvajové tratě do Slivence, od Divoké Šárky do Dědinské a přes Dvorecký most. Začít má i výstavba první tramvajové tratě směřující za hranice Prahy do Zdib. Trať by se měla stavět i na Václavském náměstí, v Libuši, Bohnicích nebo na Nákladovém nádraží Žižkov. Město chce také vybudovat tramvajový podjezd v oblasti budoucí Vltavské filharmonie. „Budeme také připravovat nová trolejbusová spojení, které nám nahradí dieselové autobusy," dodal Hřib.

Další plány jsou zatím v přípravě, ať už tramvajový okruh, nebo lanovka. „Výstavbu lanovky Podbaba–Troja–Bohnice prověříme podle výsledku architektonické soutěže,“ píše se v programu. Město chce pro stejný úsek mezi Podbabou a Trojou vypsat architektonickou soutěž na tramvajový most. Se státem hodlá spolupracovat při výstavbě vysokorychlostní tratě, rozvoje metra S i železniční tratě Praha–Kladno s odbočkou na letiště.

Bytová výstavba a spolupráce s developery

Velké investice čeká město i v oblasti bydlení, kde se chce náměstkyně Alexandra Udženija (ODS) postarat o lepší hospodárnost bytového fondu, například řešením neoprávněného užívání městských bytů či podporou prevence vzniku dluhů u nájemníků. „Zajistíme maximalizaci výnosů z pronájmu lukrativních bytů v centru, jejich pronájem budeme preferovat formou transparentních veřejných aukcí,“ uvádí náměstkyně v programu.

Koalice chce spolupracovat s Pražskou developerskou společností na výstavbě obecních bytů a rozvoji družstevního a spolkového bydlení. Nové čtvrtě se chystají například na Palmovce, v Nových Dvorech, Letňanech nebo ve Vršovicích. „Výstavby sedmi tisíc nových bytů ročně zatím nedosáhneme, ale budeme se snažit se alespoň přiblížit k tisícovce," dodala Udženija.

Praha bude také usilovat o směny nemovitostí se státem. „Budeme požadovat, aby pozemky a stavby, kterých se stát plánuje zbavit, byly převedeny na město a nebyly privatizovány. Na nich pak budeme připravovat další dostupné bydlení, veřejnou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Jedná se o poštovní budovy, kasárna Karlín a mnohé další,“ slibuje za územní rozvoj náměstek Petr Hlaváček (STAN), jehož hlavním úkolem je dokončení nového Metropolitního plánu, který by měl nahradit současný zastaralý územní plán. Praha chce kromě toho podpořit výstavbu na brownfieldech a také novelizovat Pražské stavební předpisy.