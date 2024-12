Proč je vysoce nepravděpodobné, že vláda dotáhne tendr na nové jaderné bloky

Podle platného scénáře by měla elektrárenská společnost ČEZ už v březnu podepsat smlouvu s vítězem tendru, korejskou firmou KHNP. To je ale v současné konstelaci vysoce nepravděpodobné.

Důvody jsou přinejmenším čtyři. Všechny se objevily až ve chvíli, kdy vláda vítěze tendru v červenci vyhlásila. Každý jeden z nich by byl překonatelný. Dohromady je to ale už téměř nemožné.

První překážka se jmenuje Lukáš Vlček, nový ministr průmyslu. Druhá Teresa Ribera, nová nejmocnější komisařka v historii Evropské unie, zodpovědná za hospodářskou soutěž. Třetí mimořádná motivace Francouzů, aby jednu z prvních nových zakázek na nové bloky nedostal někdo jiný než oni. A potenciálně z České republiky neudělal centrum pro jadernou expanzi do Evropy. Čtvrtá politický chaos v Jižní Koreji a impeachment prezidenta Jun Sok-jola, který je na rozdíl od opozice, která se ho snaží zbavit úřadu, velkým příznivcem jádra.

Slabý a nesoustředěný Vlček

Začněme Lukášem Vlčkem. Na to, aby se tendr zdárně přes všechny domácí a zahraniční překážky posouval k úspěšnému závěru, nebo alespoň mezifázi podpisu smlouvy, je potřeba silný hráč, který o té stavbě bude přesvědčen a přes všechny nástrahy ji bude tlačit dopředu. Udělá si z ní svůj hlavní projekt. Stane se atomovým ambasadorem.

Donedávna komunální politik, ve vysokém byznysu a geopolitice naprosto nezkušený, Lukáš Vlček takovou figurou není a svými kroky v úřadě ani neprokazuje, že by se jím stával. Není na něm vidět vůle ani soustředění na jádro jako jasnou a jedinou prioritu. Protože to je tak náročná agenda, která by i výrazně protřelejšího ministra na těch pár měsíců, které do voleb zbývají, plně vytížila.

Antijaderná komisařka Teresa Ribera

Členové vlády Petra Fialy i ČEZ to odmítají otevřeně přiznat. Ale notifikace, kterou vláda v Bruselu vyjednala na jeden blok, který chtěla původně stavět, než se rozhodla, že budou dva, je pro nás mimořádně nevýhodná.

Mimo jiné i proto, že ji Evropská komise vydala ještě podle původních podmínek. Předtím než se v listopadu 2023 zásadně změnily. Jádro lze podle nových podmínek u všech staveb, které získají povolení do roku 2045, dotovat úplně stejně jako obnovitelné zdroje. Povolení podpory na náš první blok to vůbec nebere v úvahu. A zcela nesmyslně na nás tlačí, že jaderný reaktor nemůže vyrábět nepřetržitě.

Je zjevné, že je potřeba vyjednat nové podmínky pro veřejnou podporu na dva bloky. Podle pravidel platných od podzimu roku 2023.

Na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ale zasedla velká odpůrkyně jaderné energetiky, zelená španělská socialistka Theresa Ribera. Představa, že její úřad rychle a snadno vydá pro nás výhodnou veřejnou podporu na dva nové bloky, je velmi naivní. S tím, co o Ribeře víme, to spíš vypadá, že bude dělat všechno pro to, aby nám tu veřejnou podporu neschválila. Že bude využívat všechny obstrukce a průtahy.

Mimořádně motivovaní Francouzi

Tady bude mít silného spojence v jaderné Francii. Ta je připravena udělat cokoliv, co jí evropská pravidla dovolí, aby prokázala, že Korejci z KHNP v tendru zvítězili nad jejich Électricité de France (EdF) jen proto, že sami mají od korejské vlády podporu. Na to už Francouzi podali stížnost k Evropské komisi. Přesně k úřadu, který dnes řídí Teresa Ribera. Jaderní Francouzi a antijaderná Španělka se tak stávají přirozenými partnery v brždění našich plánů postavit nové korejské bloky a získat na ně povolení k veřejné podpoře.

Politický chaos v Jižní Koreji je v celé této konstelaci jen posledním zásahem, který by v ideální konstelaci se silným atomovým ambasadorem u nás a vstřícným komisařem s mocí nad hospodářskou soutěží nemusel nic zásadního znamenat. Teď znamená opravdu hodně.

Ani poradce premiéra pro energetiku Jakub Kajzler se nebyl ochoten vsadit, že do voleb bude podepsaná smlouva s dodavatelem a v Bruselu vyjednaná veřejná podpora na dva nové bloky.