Proč jsou ekonomové suchaři a Deadpool nesesadil Jokera

Ekonomie je ponurá věda. Zkazí každou zábavu. Petr Bartoň to kdysi popsal nejlépe vypsáním tématu diplomové práce s názvem Proč zůstávají ekonomové na party sami. Představte si, že jste kosmonaut na zábavě plné lidí a někdo zmíní, že má pár zajímavostí z mise Apollo 11, a že když vystoupil Neil Armstrong z rakety na Měsíci, nejspíš se přeřekl. Je to zábavná historka, všichni se baví, ale vy se neudržíte a začnete všem vysvětlovat, že to nebyla mise, ale program a že z rakety se úplně tak vystoupit nedá, že raketa vynášela loď… V angličtině se tomu krásně říká party pooper, v češtině by to byl zkrátka ten, kdo kazí srandu.

Ekonomové jsou chroničtí party poopers, protože zatímco situací, kdy kosmonauti slyší na party nějakou nepravdu o létání do vesmíru, není tolik, skoro se železnou jistotou bude na party před ekonomem někdo říkat něco z jeho oboru. „Kdybychom neposílali peníze na Ukrajinu, hned by bylo na důchody!“ – „Elon Musk je bohatší než Katar!“ nebo „Centrální banky během pandemie vytiskly rekordní množství peněz!“ Cítíte to svrbění v prstech, že je potřeba to uvést na pravou míru?

Nejčastěji ale prsty svrbí, když někdo srovnává částky napříč dekádami a neočistí je o inflaci. Nemusí jít rovnou o srovnání ceny piva za totality a dnes, ale i u méně zjevných věcí. Psali jsme o tom v e15 opakovaně: zlato sice pokořilo svůj historický vrchol, ale pokud bychom ho očistili o inflaci, ještě kousek mu chybí, aby se vůbec dostalo alespoň zpátky na poslední rekord z roku 1980. Bitcoin je vysoko, ale po očištění o inflaci už to tak vesele nevypadá.

A poslední filmový hit Deadpool a Wolverine se nestal nejvýdělečnějším filmem s hodnocením R všech dob. Psalo se o tom všude, protože je to velký úspěch sympatického protagonisty hlavní role Ryana Reynoldse, kterému se daří, na co sáhne. A třeba ještě Jokera s Joaquinem Phoenixem překoná, jen je potřeba výsledky – jak jinak – očistit o inflaci. Joker byl přece jen natočen před pandemií a do kin šel v roce 2019. Sami dobře tušíte, jak se za tu dobu změnily ceny. Včetně lístků do kina.

Mimochodem, tehdy na prvním místě Phoenixův Joker překonal právě Reynoldsova Deadpoola a ani sám Reynolds to nepřepočítával, když svému pokořiteli gratuloval na Twitteru. Jenže mezi roky 2016 a 2019, kdy oba filmy vyšly, byla kumulovaná inflace ve Spojených státech zhruba 6,5 procenta. Na miliardu z roku 2019 by ale dnešní film musel vydělat o 220 milionů víc, aby se mu vyrovnal. A to se Deadpoolovi zatím nepodařilo.

Možná podaří, ale inflace za poslední roky bije do očí víc než kdy jindy a nepočítat s ní může zkreslovat úplně všechno. Všichni přece dobře víme, že pokud nám šéf od roku 2019 nepřidal, vyděláváme reálně míň. Tady jsme šéf my všichni, co chodíme do kina, a peníze od nás dostává Reynolds se svým týmem. Praktický rozdíl v tom není žádný.

Mimochodem, které filmy (i bez hodnocení R) vydělaly historicky nejvíc? Možná si pamatujete, že to byl Titanic, pak ho ale v roce 2009 překonal Avatar. Není ale podezřelé, že mezi 50 nejvýdělečnějšími filmy jsou jen tři natočené před rokem 2000? Mimochodem je to Jurský park, Titanic a první Hvězdné války. Průměrný rok natočení 10 nejvýdělečnějších filmů je 2016. Když to očistíme o inflaci? Hned je tam spousta starších filmů, v průměru natočených v roce 1982. A ten úplně nejvýdělečnější ze všech? Rázem to není Avatar, ale legendární drama Jih proti Severu z roku 1939. Deadpool by musel utržit skoro osmkrát tolik, aby se mu vyrovnal.

Autor je ekonom z Metropolitní univerzity Praha