Tesla plní sny investorům a dělá vrásky velkým automobilkám | e15.cz

Poslední roky se ale situace výrazně změnila a Tesla začíná být na stále více trzích nepříjemným konkurentem i pro takto zavedené hráče. Úspěch ilustrují i čerstvě zveřejněné hospodářské výsledky společnosti, která v druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o pětinu na 2,7 miliardy dolarů (57,6 miliardy korun), její příjmy vzrostly dokonce o 47 procent na bezmála 25 miliard dolarů (533 miliardy korun). Po oznámení výsledků akcie Tesly posílily o dvě procenta.

Pár čísel na začátek: Tržní kapitalizace Tesly se aktuálně pohybuje okolo 932 miliard dolarů. Společnost se řadí mezi takzvanou „velkolepou sedmičku“, tedy podniky s vůbec největší hodnotou na světě. Automobilka dodala loni zákazníkům 1,31 milionů vozů, letos chce toto číslo zvednout na 1,8 milionu.

Srovnání: Největší automobilový koncern světa Toyota Motor Corporation dodal loni po celém světě osmkrát více aut než Tesla (10,48 milioni vozů), jeho ocenění je v rámci automobilek po Tesle druhé nejvyšší. Za Muskovou firmou však v tomto ohledu razantně zaostává. Kapitalizace činí zhruba 224 miliard dolarů.

Odpověď na otázku, jak je to možné a proč je rozdíl v kapitalizaci tak velký, lze najít v loňském vyjádření dnes už bývalého šéfa koncernu Volkswagen Herberta Diesse: „Tesla jde kupředu dvakrát rychleji, než se to daří konkurenci,“ řekl na jedné z konferencí.

Video se připravuje ... Tesla není imunní vůči globální ekonomice. Uvidíme firmy krachovat, řekl Musk • VIDEO E15

Vědět to musí každý investor, který drží akcie Tesly: Muskova firma je sázka na budoucnost. Tesla patří k nejlépe oceněným společnostem světa proto, že investoři věří Muskově vizi. Extravagantní miliardář a střídavě první a druhý nejbohatší muž světa (momentálně je druhý za Bernardem Arnaultem) sice často neplní své sliby v termínech, přesto věci ohledně elektromobility posouvá dopředu. Jedním z jeho výrazných slibů posledních letů bylo, že udělá z elektromobilů dostupné vozy a srazí cenu svých modelu. Právě to udělala jeho automobilka v letošním roce

A resumé? Tesla si snížila marže na prodaný vůz. Ta klesla ve srovnání s prvním čtvrtletím o zhruba jeden procentní bod na 18,2 procenta, což byl nejnižší údaj za předchozích 16 kvartálů. V hospodářských výsledcích se však strategický krok projevil více než pozitivně. Čistý zisk v druhém čtvrtletí vzrostl meziročně o pětinu na 2,7 miliardy dolarů (57,6 miliardy korun). Příjmy automobilky v druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 47 procent na bezmála 25 miliard dolarů (533 miliardy korun). Po oznámení výsledků akcie Tesly posílily o dvě procenta, píše agentura Reuters.

Tesla zlevněním svých vozů výrazně ovlivnila sekundární trh. Ojeté tesly se staly téměř neprodejnými, jelikož se jejich cena náhle začala pohybovat na úrovni nových vozů. Tesla navíc tímto tahem začala ještě více šlapat na konkurenci. Vidět to je v Evropě, kde se německý koncern Volkswagen právě i kvůli Tesle potýká s extrémně nízkým zájmem o některé své elektrické modely.

Tesla cíleně zaútočila na Volkswagen

Devadesát sedm tisíc bateriových elektromobilů vyrobil Volkswagen v evropských závodech za prvních pět měsíců letošního roku, prodat jich dokázal ale pouze sedmdesát tři tisíc. Pro porovnání: jen Modelu Y od Tesly se za stejnou dobu prodalo v Evropě přes sto tisíc, odkazuje německý list Handelsblatt na data společnosti Marklines. Alarmující mělkost poptávky se má týkat celé rodiny elektrických vozů ID, tedy modelů ID.3, ID.4, ID.5 a minivanu ID. Buzz.

Muskova automobilka se navíc chce s Volkswagenem utkat přímo na jeho domácím trhu. Podle aktuální zprávy The New York Times plánuje Musk zdvojnásobit produkční kapacitu svého montážního závodu u Berlína na jeden milion elektromobilů ročně. Tím by se podnik stal největší továrnou na výrobu automobilů v Evropě.

Tesla podle NYT od zahájení výroby v Grünheide před 16 měsíci narušila německé automobilové prostředí. V první polovině letošního roku poprvé předstihla německý koncern Volkswagen v prodeji elektromobilů.

Společnost v posledních letech ukazuje, že dokáže víru investorů přetavit v úspěch. To hlavní očekávání však musí teprve naplnit: jsou to plně autonomní vozidla, která budou v provozu naprosto bezpečná a způsobí stejný převrat na trhu jako Muskovy první elektromobily.