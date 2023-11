Sníží ČNB úrokové sazby ještě letos? Otázku prověří stav HDP | e15.cz

Kromě zpřesnění celkové výkonnosti se dočkáme i podrobnějších informací, co tvořilo HDP ze strany produkce i poptávky. Důležité budou údaje o celkové zaměstnanosti a objemu vyplacených platů a mezd. To hodně naznačí, jak dopadnou mzdové statistiky za třetí čtvrtletí, které budou zveřejněny v pondělí. Právě informace o vývoji mezd patří mezi důležité položky stavu národního hospodářství, na jehož základě se bude rada České národní banky těsně před Vánoci rozhodovat o nastavení úrokových sazeb.

V aktuální podzimní zprávě o měnové politice ekonomové ČNB předpokládají, že tuzemské hospodářství během třetího kvartálu mezičtvrtletně klesne o 0,2 procenta, což je číslo o desetinu procentního bodu vyšší než předběžný odhad Českého statistického úřadu. Meziročně ČNB počítá s poklesem o 0,6 procenta, což už je s předběžným číslem ČSÚ v naprostém souladu.

Pokud jde o strukturu HDP, ekonomové centrální banky počítají s meziročním poklesem spotřeby domácností o 2,3 procenta. Investice jako celek by měly klesnout o šest procent, avšak pouze kvůli snížení zásob. Bez jejich započítání by podle prognózy ČNB investice měly o 4,1 procenta naopak vzrůst.

Ohledně vývoje mezd prognostický aparát centrální banky přepokládá za třetí čtvrtletí meziroční vzestup průměrné nominální mzdy o sedm procent, v tržních odvětvích dokonce o 7,5 procenta. Reálné tuzemské mzdy budou přitom v tomto časovém porovnání o procento nižší. A přestože mezičtvrtletně už od jara neklesají, z meziročního pohledu začnou růst až s novým rokem.

Můžeme tedy očekávat snížení sazeb už na prosincovém zasedání ČNB? Spíše ne, a to i kvůli dvěma událostem spojeným s nástupem roku 2024. Zatím je velmi nejisté, jaké budou nové ceny regulované složky energií. Rizikové může být i tradiční novoroční přeceňování, kterým mohou prodejci nastartovat vyšší ceny. Spekulace o letošním snížení sazeb by se mohly razantněji vrátit do hry jen v případě, kdy by čtvrtletní výsledky prokázaly výrazně slabší strukturu HDP, a to hlavně na straně spotřebitelské poptávky, a nižší mzdovou dynamiku. Jinak to bude opravdu až příběh příštího roku.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky