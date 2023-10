Permanentní hrozba války může motivovat k prosperitě. Startupový Izrael ukazuje, jak na to | e15.cz

Izrael v minulosti dokázal, že se do armády a vlastních vojenských technologií vyplatí investovat i v době míru. Investice do ozbrojených sil se mohou zhodnotit v hospodářském růstu státu. Bez široké podpory izraelské armády by zřejmě nevzniklo něco tak samozřejmého, jak je dnes flash disk anebo technologie Face ID či navigační aplikace Waze.