Vánoční nadílka investičních výhledů

Čas svátků, rodinné pohody a investičních výhledů na příští rok je tu. Banky se mohou přetrhnout, kdo vyšle do světa víc zaručených předpovědí. Goldman Sachs jich publikoval 46, Bank of America 50, a Morgan Stanley dokonce 76. A to se nebavíme o žádných rychlovkách. Dvaceti­stranový report by se pohyboval spíše na spodní hranici běžné délky.

Výhodou těchto výhledů ale je, že my, portfolio manažeři a analytici, se máme o co opřít, když píšeme vlastní výhledy nebo se bavíme s klienty. Navíc nikdy neuškodí vědět, kde se nachází konsenzus a kde se relativně k němu nacházíte vy. Autoři těchto reportů ale nejsou placeni za to, aby přicházeli s něčím převratně novým, takže výhledy jsou si extrémně podobné a čtením dalších a dalších už se člověk nic nového nenaučí.

Takže je pro vás shrnu. Příští rok by měla výkonnost amerického trhu nadále porážet zbytek světa, což bude výsledek rychleji rostoucích čistých zisků, což bude pro změnu výsledek pokračující převahy technologických gigantů, nižších daní a deregulace. Zisky umožní indexu S&P 500 narůst o deset procent na 6600 bodů, navzdory vysoké valuaci. A americká ekonomika poroste díky silnému domácímu trhu práce, který ale bude přiživovat inflaci, a tudíž sazby Fedu v okolí čtyř procent.

Kdybychom to chtěli ještě zjednodušit – lineárně si protáhněte tento rok do konce roku 2025 a pro sichr pár procent uberte. Pro retailového ETF investora nádherný scénář, protože může dál bez strachu posílat peníze do fondu SPY. Pro aktivního portfolio manažera pokračující noční můra, protože držet krok s trhem bude kvůli koncentračním limitům jeho fondu nemožné.

Co si z toho odnést? Asi předně to, že představa, že musíte přečíst všechny výhledy, abyste byli chytřejší než trh, je bláhová. Přečtěte si jeden a jste chytrý jako jeho konsenzus. Druhým poučením je asi to, že pro zajímavé originální investiční nápady musíte bohužel někam jinam.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti