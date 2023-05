Většina bodů vládního úsporného balíčku se neopírá o doporučení NERV | e15.cz

Po oznámení důchodové reformy a konsolidačního balíčku přišly na členy NERV pochopitelné otázky. Jsme spokojení? Každý člen to bude mít úplně jinak, ale dá se na to podívat i objektivně a spočítat, kolik z návrhů NERV se do balíčku dostalo.

NERV představil své „menu“ návrhů v listopadu loňského roku a vešlo se do něj celkem 29 položek, z toho 12 na straně výdajů a 17 na straně příjmů. Ve skutečnosti je to mnohem více, protože například u spotřebních daní se pod jednou položkou skrývá celá řada výjimek a úprav. Z těchto 29 věcí se vláda přiklonila plně či alespoň částečně ke čtyřem na straně výdajů a k osmi na straně příjmů. To je 12 z 29, tedy více než 41 procent ze seznamu.

Nezdá se to jako příliš, ale je to už na první pohled nejvíc, co ze všech čtyř mandátů NERV jakákoli vláda přijala. Anebo naopak, vláda všech více než 50 změn sama skládá do deseti kategorií, například když všechny rušené výjimky nazve jednoduše rušením výjimek. Z těchto deseti bodů je osm v „menu“ NERV.

To je 80procentní shoda, přičemž v něm není zvýšení daně z hazardu, s čímž by v současném složení NERV s nejvyšší pravděpodobností neměl problém, a také znovuzavedení nemocenského pojištění. Právě nemocenské pojištění je tak jedinou položkou, která v té původní nabídce nebyla a jde proti němu. Do jisté míry v něm není ani zvýšení korporátní daně, o kterém NERV sice mluvil, ale jen v rámci zapojení do globálních dohod o této dani. Možná je to tedy o něco méně než 80 procent, na druhou stranu to kompenzuje zase možnost počítat důchodovou reformu jako samostatný bod.

Je to velmi hrubý výpočet, protože se návrhy liší v detailu. Zatímco NERV doporučoval úplně zrušit příspěvek na stavební spoření, vláda se ho rozhodla omezit a změnit jeho podmínky. Přestože vláda na straně příjmů přistoupila k růstu spotřebních daní, NERV mezi nimi měl i daň z tichého vína, která na poslední chvíli z konsolidačního balíčku vypadla. Už vůbec se pak NERV nevyjadřoval k rozdílu mezi časopisy a novinami, ale jen konstatoval, že si snížené sazby zaslouží revizi.

Počítat všechny položky se stejnou váhou ale nejde. Jednou položkou je obří důcho­dová reforma a jinou částečné omezení příspěvků státu na stavební spoření. Srovnávat to co do objemu nelze, takže by bylo mnohem lepší dívat se právě na to, jak velké položky se z celkově uspořených 94 miliard pro rok 2024 neopírají o dřívější návrhy NERV. Není tam dvanáct miliard nemocenského a u 46 miliard dotací NERV mluvil jen zhruba o desetině této částky na neinvestičních zemědělských dotacích. Jaký je konkrétní rozpad všech dotací po ministerstvech, vláda neodhalila, takže je možné, že shoda může být principiálně vyšší, ale i menší.

Více než polovina objemu konsolidačního balíčku se tak o návrhy NERV přímo neopírá. Ať už je finální číslo spočítané jakkoli a ať už se vám návrh konsolidačního balíčku líbí, nebo ne, tři věci jsou neoddiskutovatelné. Zaprvé se současná vláda o návrhy NERV opřela významně více než kterákoli vláda před ní. Zadruhé vláda řeší hlavní problém, na který NERV hned od svého ustavení upozorňoval, a to je problém strukturálního schodku. NERV jako celek i jeho členové upozorňovali hned od začátku, že je potřeba řešit zejména strukturální deficit a to balíček dělá.

A nakonec NERV zdůrazňoval, že je důležité hledat taková opatření, která mají co nejrychlejší náběh, protože na řešení nemáme příliš mnoho času. Dokonalá shoda to není a nikdo ji ani nemohl čekat. Je to ale významné vykročení správným směrem, a hlavně signál, že jsme na budoucnost zatím nerezignovali.