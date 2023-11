Výběr eurokomisaře ohrožují vnitropolitické hádky | e15.cz

Jméno pro eurokomisaře má navrhnout koalice Pirátů a STAN, potvrdil slovy mluvčího Václava Smolky premiér Petr Fiala. To samé říká i Marian Jurečka (KDU-ČSL), který byl u diskuze té přítomen. V předchozích dnech totiž STAN tvrdil, že tohle privilegium bude mít on na úkor Pirátů. Hrozí, že výber silného kandidáta na důležitou pozici, opět ovládnou vnitropolitické půtky, což zmenší naše šance na získání silného portfolia.

Koalice Pirátů a Starostů dostala od premiéra Petra Fialy ústní slib, že si budou moci nominovat člověka na důležitou pozici eurokomisaře. O něm pak rozhodne vláda. Podle výroků STAN to vypadalo, že tohle právo má jen jejich strana a vedle toho si Piráti vybrali svého kandidáta.

Šéf starostů Vít Rakušan se zaštiťoval slibem premiéra a místopředsedou vlády Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). “Jsem rád, že premiér Fiala i vicepremiér Jurečka potvrzují nárok STAN na obsazení tohoto významného postu, což vyplývá z povolebního vyjednávání. Nominaci Pirátů beru jako nabídku do diskuze, STAN ovšem určitě přijde s vlastním kandidátem,” řekl Rakušan pro E15. Stejného názoru byl i místopředseda strany Jan Farský, který je jednou z hlavních tváří strany pro evropské volby.

To rozlítilo některé Piráty. Na sociálních sítích výrok kritizovala například europoslankyně Markéta Gregorová. “Dokonce i premiér je ochoten na záznam a do médií říct, že dohoda je, že to nominují Piráti a STAN a neustupuje z toho. A pan Farský i další členové stejně jdou a vymýšlí si, jak to je od začátku jejich výsada? Já umím respektovat politickou strategii; ale ne trapnou manipulaci,” napsala.

Piráti se mimo jiné zaštiťují výrokem premiéra pro deník Blesk, kde řekl, že privilegium nominace patří koalici PirStan. Že se nic nemění potvrdil pro E15 mluvčí premiéra Václav Smolka. “Platí dohoda, že právo nominace eurokomisaře má koalice Pirátů a STAN. Nominaci následně projedná vládní koalice a také výbor pro EU v Poslanecké sněmovně. Následně bude schvalovat vláda.”

Také Jurečka, kterým se Rakušan zaštiťuje, mluví o nominatovi koalice PirStan. “Tehdy ta jednání byla vedena jako jednání mezi dvěma koalicemi Spolu a PirStan. Tedy je to věc koalice PirStan a oni by měli nominovat svého případného kandidáta za tuto jejich koalici, tak to chápu z těchto jednání. Ale zároveň to není bianko šek, že vláda pak schválí automaticky jakoukoliv nominaci, musí to být kvalitní kandidát/kandidátka,” odepsal Jurečka redakci E15.

Piráti si zase ústní slib od premiéra vykládají tak, že koalice může vládě předložit několik jmen a pak se ukáže, kdo získá větší podporu. “Dává smysl navrhnout více kandidátů, tedy například jak za STAN, tak za Piráty, z nichž si následně předseda sám vybere, aby byla větší šance vyjednat silné portfolio,” vysvětlil šéf Pirátů Ivan Bartoš. Strana navrhuje bývalého místopředsedu evropského parlamentu Marcela Kolaju. Jméno od STAN prý ještě Piráti neobdrželi. Mluví se například o jednom z lídrů kandidátek Janu Farském a Danuši Nerudové. Ve hře by za STAN teoreticky mohl být také současný ministr průmyslu Josef Síkela.

V zajetí domácí politiky

Podle výkonného ředitele Asociace pro mezinárodní otázky Víta Dostála rozhodne o eurokomisaři rozhled v preferovaném tématu a zkušenosti. Osobnost se tak bude muset volit i podle toho, na jaké portfolio by chtěla vláda cílit. Opakovaně padá touha získat portfolio pro vnitřní trhy, které jsou ale nejen prestižní záležitostí, ale také velice žádanou pozicí.

“Nezapomínejme, že po výběru portfolia ještě kandidáty a kandidátky griluje Evropský parlament a ten je stále ostřejší. Vždy docílí výměny některých kandidátů nebo kandidátek kvůli jejich škraloupům nebo nekompetenci,” vysvětluje Dostál.

Pro Česko podle něj nebude snadné dosáhnout na silné ekonomické portfolio, protože mimo jiné stojíme také mimo eurozónu. “Začínáme od konce. Nebo ještě hůře - někde, kde jsme vůbec neměli být. Bavíme se o tom, jestli bude nominovat STAN či Piráti, nebo ještě někdo úplně jiný. Evropská politika je tak znovu degenerována domácí, ba ještě blběji, stranickou politikou,” kritizuje Dostál.

Hrozí tak, že to skončí jako vždy, kdy se kvůli domácím půtkám stane eurokomisařem někdo náhodou a to ještě bez nějaké hlubší strategie pro získání žádaného portfolia. Výjimkou v této tradici neshod bylo druhé funkční Věry Jourové za ANO.

V příštím volebním období jde navíc o hodně. “Příští Komise bude rozhodovat o EU nejen na dalších 5 let, ale bude řešit i reformu EU vzhledem k rozšíření a nový dlouhodobý evropský rozpočet, takže ovlivní Evropu ne do roku 2029, ale 2035 či 2040. To už by teda sakra stálo za nějaké úsilí přistoupit k tomu pořádně,” dodal Dostál.

Umírající spojenectví

Na sporu mezi Piráty a STAN se mimo jiné ukazuje, jak volební koalice z rozumu umírá. V rozhovoru pro Novinky.cz Bartoš prohlásil, že strana ustoupila tlaku veřejnosti, šla do spojenectví, za které zaplatila velkou cenu. Projevilo se to mimo jiné i na kroužkování, kdy Piráti záskali pouze čtyři poslanecké mandáty a citelně ve sněmovně proti minulému období na úkor STAN oslabili.

“Piráti jsou autentickou liberální stranou s jasným programem. A jeden z důvodů, proč ty dvě předvolební koalice vznikly, bylo riziko, že nám tady bude vládnout Andrej Babiš s podporou SPD. A myslím si, že za to Piráti zaplatili poměrně velkou daň,” vysvětlil Bartoš. Do příštích voleb tak chtějí jít bez spolupráce se STAN.