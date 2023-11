Kdo nominuje eurokomisaře? Doutná spor o dědictví mrtvé koalice | e15.cz

Blíží se eurovolby a ve vládní koalici doutná spor. Piráti i STAN si nárokují, že mohou nominovat svého člověka jako eurokomisaře. Původní dohoda s premiérem z období vyjednávání o vstupu do vlády zněla, že privilegium připadne koalici těchto dvou stran. Jenže ta už téměř nefunguje a tak si obě partaje vykládají původní slib po svém.

V březnu premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Blesk potvrdil, že povolební dohoda o nominování kandidáta na eurokomisaře stále platí. „Nebudu to popírat, existuje taková dohoda. A já mám v úmyslu ji dodržet. Těším se proto na to, s jakým jménem Piráti a Starostové přijdou.”

Piráti tak začali hledat kandidáta a dohodli se na lídrovi své kandidátky Marcelu Kolajovi, který dříve zastával pozici místopředsedy Evropského parlamentu. Ten v rozhovoru pro e15 mimo jiné přiznal, že by stál o pozici eurokomisaře pro vnitřní trh, což je prestižní a žádaná funkce, kterou bude pro Českou republiku obtížné vyjednat.

„Strany vládní koalice se při sestavování vlády domluvily, že eurokomisaře nominují Piráti a Starostové. Vzhledem k tomu, že cílem je získat pro Česko co nejlepší portfolio, považuji za strategicky výhodné, aby česká vláda doručila dvě nominace, jak to dělají i jiné členské země,“ vysvětluje Kolaja. Logické by tak bylo, že jednoho nominanta navrhnou Piráti a druhého STAN.

Jenže u Starostů se nad krokem Pirátů podivují. „Nominace je odpovědností STAN a počítáme s ní. Pozice eurokomisaře pro nás není místem pro někoho konkrétního, ale předně jde o to získat co nejlepší portfolio pro Česko. A o to se teď jedná. Největší sílu v tom má samozřejmě premiér, ale zapojujeme se také. Kdo konkrétně ho obsadí, bude otázkou až po volbách.“ řekl pro e15 místopředseda STAN a lídr její kandidátky Jan Farský.

V kuloárech politici STAN mluví o tom, že nominaci přislíbil premiér jim a Kolaja na tuhle pozici není ve hře. „Dává to smysl jen marketingově. Mohou se tvářit, že kandidátku vede budoucí kandidát na eurokomisaře, jen to prostě není pravda,“ říká jeden z insiderů za STAN.

Podle Rakušana je nárok na straně STAN. „Jsem rád, že premiér Fiala i vicepremiér Jurečka potvrzují nárok STAN na obsazení tohoto významného postu, což vyplývá z povolebního vyjednávání. Nominaci Pirátů beru jako nabídku do diskuze, STAN ovšem určitě přijde s vlastním kandidátem,“ řekl pro E15.

Bartoš o žádné změně neví. „Pan premiér potvrdil, že kandidáty navrhuje koalice Pirátů a Starostů. Nemám informaci o tom, že by se cokoliv měnilo. Eurokomisaře si vybírá zvolený předseda Evropské komise, který jim také přiděluje portfolia. Dává smysl navrhnout více kandidátů, tedy například jak za STAN, tak za Piráty, z nichž si následně předseda sám vybere, aby byla větší šance vyjednat silné portfolio,“ míní šéf Pirátů s tím, že žádné jméno nominanta od STAN zatím nedostal.

Ve hře je více jmen

Co se týče favoritů Starostů, tak už padlo několik jmen. Například to současného ministra průmyslu Josefa Síkely, Jana Farského či Danuše Nerudové. Poslední dva zmínění vedou kandidátku STAN do eurovoleb. „Vyjadřovat se ale mohu pouze ke konkrétním nabídkám, o nominaci na pozici eurokomisařky/ře bude rozhodovat vláda po evropských volbách,“ reagovala Nerudová.

Ke spekulacím, že by mohla být nominována ona, říká: „Soustředím se plně na evropské volby. Jejich výsledek bude mít dopad také na hledání nového českého eurokomisaře. Pokud bych nakonec byla vládou nominována, tak bych to považovala za čest,“ dodala.

Oba lídři kandidátky STAN se shodují, že by Česko mělo usilovat o ekonomické portfolio, pod které spadají například unijní finance, trh, konkoruneschopnost či obrana.

České republice se za 20 let nepodařilo obsadit v Evropské komisi žádný z těchto významných silových postů. Historicky měla komisaře pro zaměstnanost a sociální věci v osobě Vladimíra Špidly, Věra Jourová pak působila jako komisařka pro ochranu spotřebitelů, nyní jako komisařka pro hodnoty a transparentnost. Kabinet Petra Fialy proto doufá, že se tuto sérii neúspěchů podaří prolomit.

Objevují se i jména takzvaných kompromisních kandidátů, kteří by mohli mít všeobecnou schodu napříč všemi politickými stranami. E15 už dříve informovala, že nominaci „by se nebránil“ nynější šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. Mluví se i o náměstku ministra financí Marku Morovi.