Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil změny v zákoníku práce. Úplně ale míjí priority, které by přeregulovaný trh práce zpružnily. Mezi navrhovanými změnami totiž chybí zaměstnavateli i koaliční ODS žádaná výpověď bez udání důvodu. Vypadá to, že se ODS nechá zatlačit do kouta politikem aktuálně tříprocentní strany.

Na nedávném víkendovém kongresu občanských demokratů zaznělo především z úst ministra financí a prvního místopředsedy strany Zbyňka Stanjury spousta silných slov, jak je potřeba uvolnit přebujelou regulaci ekonomiky. Čtvrt roku předtím při prezentaci makroekonomické prognózy ministr mluvil o tom, jak se osobně zasadí za uvolnění pracovního práva, které předtím pod taktovkou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky vláda Petra Fialy nesmyslně zpřísnila. A to v situaci, který už byl v té chvíli jeden z nejpřísnějších ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Symbolem tohoto zpřísnění se staly výrazně komplikovanější dohody o provedení práce, tedy původně flexibilní smlouvy, které do té doby využívali především studenti, rodiče malých dětí nebo senioři. Tedy skupiny, které měly zájem pracovat na pružnější úvazky, jichž máme skoro nejméně ze všech vyspělých zemí.

Především ministři za ODS slibovali, že Jurečkův lapsus, který ale ve vládě i ve sněmovně jednomyslně odsouhlasili, napraví další novela zákoníku práce. Právě do ní chtěl ministr financí vložit výpověď bez udání důvodu. Už to, že se každý rok dělá nějaká novela zákoníku práce, ukazuje značnou chaotičnost. Nakonec sama šéfka legislativy na ministerstvu mluví o tom, že se jim tam ze všech možných stran scházejí desítky návrhů, a oni z nich vybírají, co nakonec pošlou do vlády. Teď v poslední vlně volili ze 120 návrhů. Při takovém přehlcení tvořivostí pak přirozeně zapadá důraz na jednoduché a hodně volné pracovní právo. A dostanou se tam snadno různé lobbistické nápady, jako bylo právě zpřísnění dohod o provedení práce.

Regulační inflace

Právě příliš přeregulované pracovní právo je jednou z největších slabin české ekonomiky. Velmi dobře to vystihuje fakt, že dnes není možné legálně propustit zaměstnance, pokud se nějak vážněji neprovinil. Čistě jen proto, že si s ním třeba šéf nerozumí nebo si našel na jeho pozici někoho lepšího. Zní to až absurdně, ale výpověď bez udání důvodů u nás není možná. Téměř ve všech zemích Evropy je standardem.

U nás se musí složitě inscenovat reorganizace. Místa se ruší, aby se vytvořila jiná s úplně stejným obsahem práce, jen jiným názvem. Čistě proto, aby se někdo mohl propustit. Je to nedůstojné, zdlouhavé, drahé, otravuje to vztahy v práci. Když už s někým pracovat nechcete, měla by být možnost se bez udání důvodů a vysvětlování rozejít. Ne hrát právnickou komedii.

Marian Jurečka tento týden představil další nálož změn pracovního práva, které chce přinést během pár týdnů do vlády. Výpověď bez udání důvodů mezi nimi není. Připouští, že ji žádají firmy i koaliční partner ODS. On ji ale do zákona nedá, protože by se prý muselo upravovat odstupné a výška podpory v nezaměstnanosti. „Pokud nevyřešíme tyto dvě věci, nemůžeme problém řešit od konce,“ řekl Jurečka v České televizi.

Tak proč nenavrhne jejich řešení, když už zákoník práce znovu během dvou let otvírá? Tohle je velký test pro ODS, zda se nechá zatlačit ministrem, který stojí v čele strany, jenž má aktuálně podporu tří procent voličů.

Parametrické změny

To, co představil Marian Jurečka, jsou pouze drobné úpravy, které na podstatě tuhého pracovního práva, kdy fakticky není možné nikoho propustit, mění jen velmi málo. Výpověď se nemá počítat od prvního dne měsíce následujícího, ale okamžitě ode dne doručení. Platy bude na žádost možné vyplácet v eurech. A firma bude povinna dva roky držet rodiči na mateřské jeho původní místo. Zároveň by se měla prodloužit zkušební doba po nástupu do nového zaměstnání. Nic z toho ale nemění podstatu.