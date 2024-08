Výprodeje na trzích jsou připomínkou rizik, která stále trvají

Princip finančních trhů spočívá v tom, že agregují odlišné názory a pohledy různých investorů. Pokud by se všichni na všem shodli, přestaly by trhy fungovat. Nicméně během letoška vidíme u správců peněz pozoruhodnou, a tím pádem nebezpečnou shodu. Některé obchody se tak stávají přelidněnými. V takových případech stačí sebemenší zapochybování o předpokladech, ze kterých kurzový vzestup vychází, a následují razantní propady. Přestože akciové indexy podstatnou část srpnových ztrát již umazaly, značná míra koncentrace znamená, že ceny některých aktiv mohou být náchylné vůči korekcím. Jaká rizika nás do konce roku čekají?

Transformativní potenciál AI

Jedním z klíčových růstových katalyzátorů letoška představuje boom okolo umělé inteligence (AI). Transformativní potenciál umělé inteligence pomohl vyhnat americké indexy na rekordní maxima. Není divu, že jsou investoři značně náchylní vůči jakýmkoli zprávám naznačujícím pomalejší zavádění této technologie.

Zejména výsledky společnosti Nvidia, které budou zveřejněny 28. srpna, mají výrazný kurzotvorný dopad na celý trh. Pokud by Nvidia nedodala, co se od ní očekává, mohou burzy citelně oslabit. Pokud by naopak doručila lepší než předpokládaná čísla, dokázala by víru v AI opět nakopnout a trhy poslat nahoru.

Portfolio manažeři se obávají zpomalování americké ekonomiky. Její obdivuhodná odolnost od covidu vedla k tomu, že správci peněz riziko recese v USA dlouhodobě ignorovali. Tržní narativy jsou však velmi proměnlivé. Stačila horší data z trhu práce za červenec i slabší indexy nákupních manažerů (PMI) a recese se dostala do investorského radaru. Doposud bylo ochlazování pracovního trhu pro akcie pozitivní zprávou, jelikož signalizovalo blížící se zahájení cyklu snižování sazeb neboli vzpruhu pro ceny aktiv.

Nicméně nezapomínejme na tenkou dělící linii. Pokud ekonomika zpomalí mírně a zároveň samovolně odezní inflace, jde o takzvanou neposkvrněnou dezinflaci a vítězství Fedu. Akcie pak posílí. Pokud však investoři vnímají, že se centrální banka vydala s úroky dolů kvůli obavám z markantního poklesu hospodářské aktivity, jde o negativní znamení.

Roli hraje i fakt, že se měnová politika projevuje se zpožděním, což by znamenalo, že se ekonomická bolest v následujících měsících prohloubí. To samozřejmě akciím do karet nehraje. Burziáni tak budou mikroskopicky zkoumat nově příchozí makro čísla – kromě inflace a trhu práce jsou nyní klíčové i předstihové ukazatele ekonomické aktivity jako například výše zmiňované PMI.

Bylo by chybou ignorovat Japonsko

Neprobádaným, avšak relevantním faktorem je japonská centrální banka (BoJ). Ačkoli je dění kolem Japonska pro tuzemské investory málo čitelné, bylo by chybou jej ignorovat. Jen se totiž využíval jako měna pro půjčky v takzvaném carry trade. Jde o půjčování ve měně s nízkými úroky a současné investování do aktiv v jiné měně za účelem získání vyššího úrokového výnosu.

Náhlé posílení jenu kvůli zpřísňování politiky BoJ vyvolalo nucené likvidace těchto pozic, což umocnilo horlivost srpnových výprodejů. Podle odhadů mohou objemy carry trade v jenech přesahovat bilion dolarů. Proto platí, že případné úrokové zvraty kolem BoJ mohou v následujících měsících pocítit investoři po celé planetě.

Volatilita kolem voleb

Samozřejmě nesmíme zapomínat na politické riziko kolem amerických voleb. Na scénu se rovněž vrací geopolitika. Období před americkými volbami tradičně charakterizuje zvýšená volatilita. Situace na Blízkém východě může dále eskalovat. Válka na Ukrajině – pro řadu investorů ještě donedávna nezajímavé téma – taktéž ukázala, že dokáže překvapit, což může ovlivnit zejména ceny energetických komodit.

Jak nás učí historie, bývá to zpravidla souběh faktorů, nikoli jediný izolovaný incident, který spustí výprodeje na burzách. Investoři se pod vlivem předchozí euforie stali méně vnímavými vůči potenciálním rizikům. Přestože hlavní tezí zůstává hladké přistání v USA, postupné snižování sazeb a pokračování boomu kolem AI, nejde o jediný myslitelný a nevyhnutelný scénář. Epizoda ze začátku srpna tak slouží jako připomínka, že by správci peněz měli zvýšit svou ostražitost.

Autor je portfolio manažer společnosti Cyrrus