Pozorovatel musí mít i dnes z celého vývoje dost rozpačitý dojem. Jak je možné, že firma s tak proslulou značkou jako Westinghouse nesplnila zadání? Také přehození výhybky od poptávky jednoho reaktoru (byť s opcí na další) ke čtyřem nepůsobí přesvědčivě, i když je z hlediska potřeb budoucí energetiky pochopitelné. Zatím ale není jasné ani to, jak by vláda chtěla takovou výstavbu financovat – jen potvrdila, že model financování pro další reaktory nemůže být podle stejného mustru, jaký se plánuje u prvního bloku.

Doufejme, že vláda a společnost ČEZ už nabídku paralel s někdejším temelínským tendrem vyčerpaly. Kdyby totiž výběrové řízení nebo příprava dukovanského projektu jako takového ztroskotaly i tentokrát, reputace Česka by v jaderném oboru klesla na úplné dno. Tedy v odvětví, které je šancí nejen pro tuzemskou energetiku, ale také průmysl. Ten snad stále může oživit své staré know-how. Český příběh nyní fakticky vyřazeného Westinghousu je v tomto směru varováním – americká firma se od dob temelínského tendru zjevně nezbavila nedůvěry vůči zdejšímu prostředí, což se mohlo projevit i na její laxnosti. To, že se jí nyní rýsuje mnohem větší byznys v Polsku, už jen doplňuje celkový obrázek.

Důsledky vyřazení Westinghousu by na rozdíl od někdejšího vyloučení Arevy nemusely mít takové dopady na mezinárodní politiku. Napětí ve vztazích s Francií se tehdy projevilo okamžitě a trvalo dlouhá léta, než se podařilo nedůvěru úplně překonat. Projaderný blok v Evropské unii dočasně oslabil. S Amerikou to snad nyní bude jinak. Oznámení, že Westinghouse nesplnil požadované podmínky bylo šikovně načasované, skoro vzápětí poté, co Česko potvrdilo nákup amerických stíhaček F-35. A koneckonců ani v jaderné energetice není všem dnům konec – sám Westinghouse bude dodávat palivo do stávajících českých reaktorů a Amerika tady má jisté ambice i v oblasti malých a středních reaktorů.

Faktické vyřazení Westinghousu v této fázi nakonec může mít i další výhodu – už nebude nutné řešit otázku, kterému ze svých klíčových spojenců, tedy Americe nebo Francii, dá nakonec Česko přednost. Nebo zda případně raději nezvolí tu třetí variantu z Jižní Koreje. Na druhé straně se objevují spekulace, že o výsledku už je rozhodnuto, protože Praha se rozhodla své spojence podělit ve stylu „stíhačky od Ameriky, reaktory z Francie.“ A Korejci podle podobných úvah stejně diskvalifikuje jejich spor o duševní vlastnictví s Westinghousem.

Faktem je, že spolupráce s Francií má pro Česko mimořádný význam. Obě země společně s dalšími členy EU prosazují, aby jaderná energetika měla v Evropě podobné podmínky pro rozvoj jako obnovitelné zdroje. Korejskou KHNP ale zase na rozdíl od konkurentů netíží takové negativní reference s časovými průtahy a prodražováním staveb.

Bude zajímavé sledovat, jestli současná situace nějak ovlivní aktuální spor Westinghouse s KHNP. Kdyby to bylo jako ve Spojených arabských emirátech, kde dostavují jadernou elektrárnu Korejci, Američané by se snažili v případě korejského vítězství dohodnout na významných subdodávkách. Česko je ale jiný případ – uchazeči tady slibují velký podíl na celkové zakázce tuzemskému průmyslu.