Akcie, měny & názory Bohumila Trampoty: Vysoká dividenda | E15.cz

Výplatní poměr je 97 procent očištěného konsolidovaného čistého zisku roku 2019. Stejně jako loni, kdy ČEZ vyplatil 99 procent čistého zisku (24 koruny na akcii) se tak výplata drží u horní hranice současné dividendové politiky vyplácet 80 procent ze 100 procent upraveného čistého zisku.

Návrh dividendy je v souladu s dividendovou politikou společnosti. A je také ve shodě s tržním i naším očekáváním.

Dividendu ještě musí schválit akcionáři na valné hromadě. Datum jejího konání nebyl zatím stanoven, ale většinou se koná na konci června. Praxí posledních let je, že i den nebo dva po jejím konání si investoři mohou koupit akcie ČEZ s právem na tuto dividendu.

ČEZ podle očekávání ukázal rostoucí hospodaření a z toho plyne rostoucí dividenda. A i když je návrh dividendy podle očekávání, je to z našeho pohledu pro investory vítaná zpráva. Navíc jasně ukazuje ochotu se o své zisky dělit s akcionáři. To je v současné velmi turbulentní době uklidňující faktor. Hospodaření ČEZ by mělo růst i v následujících letech. A když poroste zisk, měli by se investoři dočkat i rostoucí dividendy.

Autor je analytik Komerční banky

