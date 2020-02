Akcie, měny | E15.cz

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli koronaviru stav zdravotní nouze. Lidé se přepnuli do módu „panika“, vzali útokem lékárny a vykoupili zdravotní roušky. Investoři se pak za poslední dva týdny s vidinou epidemie v zádech přesunovali z rizikovějších do bezpečnějších aktiv.

Rostou ceny amerických a evropských státních dluhopisů. Roste cena zlata. Klesají naopak akciové indexy, ale i cena ropy nebo mědi. Pokud se nechceme nechat vláčet emocemi, tak se můžeme podívat na vývoj finančních trhů v případě minulých epidemií. Prvotní reakce je často skutečně pokles akciových trhů. Nicméně po několika měsících se situace uklidnila. V průměru už po třech měsících byly trhy nad úrovněmi před vypuknutím epidemie.

Koronavirus způsobí pokles počtů turistů v centrech nákazy. A to tak že hodně. V případě SARS došlo v nejhorším měsíci k poklesu turistického ruchu v Hongkongu o téměř 70 procent. V případě MERS poklesl počet turistů v Jižní Koreji o více než 50 procent. Tohle negativně pocítí místní sektor služeb a například letecké společnosti.

Co by se stalo, kdyby svět zasáhla pandemie? Světová banka odhadovala dopady středně vážné až vážné pandemie na světovou ekonomiku. A dopracovala se k číslu 570 miliard dolarů. Na první pohled obrovské číslo. Ale jen do chvíle, než si uvědomíme, že jde o 0,7 procenta světového HDP. V nákladech zohledňuje i připravenost jednotlivých zemí čelit pandemii. Proto například odhad nákladů pro Českou ekonomiku se pohybuje na zhruba poloviční velikosti, tedy na 0,4 procenta HDP. Tedy zhruba 22 miliard korun. Pro srovnání, v Asii by byly náklady ve výši dvou procent HDP.

Podobně jako na případnou recesi i na pandemii je ČR připravena lépe, než je ve světě obvyklé.

Autor je hlavní ekonom České spořitelny

