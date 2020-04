Akcie, měny | E15.cz

V souvislosti se šířením Covid-19 se rozvířila i debata o tom, zda jsou kuřáci rizikovější skupinou, což by mohlo mít potenciálně velmi negativní důsledky na tabákový průmysl.

Z několika studií v Číně jednoznačný závěr nevyplynul, podle poslední studie z Francie by dokonce mohl mít nikotin překvapivě pozitivní efekt díky tomu, že se váže na buněčné receptory a tím do nich brání vstupu koronaviru. Ze zveřejněných hospodářských výsledků Philip Morris International za letošní první čtvrtletí nevyplývá, že by lidé kvůli obavám o zdravotní dopady koronaviru přestávali kouřit.

Firma pozoruje určité zpomalení, zejména v rozvíjejících se zemích, ale spíše z důvodu výpadku příjmů obyvatel ve světle uzavření ekonomik. V rozvinutých zemích byla situace víceméně stabilní, ba naopak lepší kvůli tomu, že se lidé hromadně předzásobovali na domácí karanténu.

Pokračující výrazný nárůst prodejů zahřívaných tabákových výrobků HEETs v Evropě ukazuje na proměnu zdejšího kuřáckého prostředí. Česká republika je přitom s již téměř 10procentním tržním podílem těchto výrobků mezi zeměmi, kde se tento trend uchytil nejlépe. Touha Čechů kouřit je zkrátka silná.

Díky těmto novým výrobkům se otvírá možnost, jež by dle prezentovaných zjištění měla snižovat negativní vlivy jak na vlastní zdraví kuřáků, tak jejich blízkých a potažmo celé společnosti.

To lze hodnotit jedině kladně a finančně to funguje jak pro PMI, tak pro její českou pobočku z Kutné Hory. V počtu uživatelů těchto výrobků je český Philip Morris podle posledních zveřejněných údajů proti konkurenci znatelně napřed. Pokud tento trend bude pokračovat, může to firmě pomoci obrátit dlouhodobý nepříznivý trend v poklesu celkového tržního podílu, jenž se na začátku milénia pyšnil až 80 procenty.

Autor je analytik České spořitelny

