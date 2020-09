5G sítě jsou příležitostí pro evropské firmy Nokia a Ericsson | E15.cz

Důsledkem je rostoucí prostor pro získání tržního podílu evropských firem Nokia a Ericsson, jejichž podíl na tomto trhu v roce 2019 činil 16, respektive 14 procent.

Zdá se, že ze situace zatím těží o něco více Ericsson, který v srpnu oznámil 100 podepsaných kontraktů na výstavbu 5G sítí pro operátory z celého světa, zatímco Nokia jich uvádí 88.

Nokii se hned na startu nevyplatila sázka na dražší typ ovládacího čipu, před nímž operátoři více preferují levnější a úspornější varianty, což Nokia musí dohánět.

Ericsson má patrně i výhodnější pozici na důležitém čínském trhu, kde letos získal vedle dominantního Huawei alespoň desetinu stomiliardové zakázky od China Mobile, zatímco Nokia vyšla naprázdno.

Nutno říci, že obě firmy procházejí z hlediska hospodaření v posledních deseti letech turbulentním obdobím se změnami ve vrcholovém managementu i celkových strategiích firem.

Ericsson s novým ředitelem od roku 2017 zahájil restrukturalizaci se zaměřením pozornosti právě na vývoj 5G technologií a snižování nákladů i skrze propouštění. To se nyní začíná projevovat na rostoucích tržbách a zlepšujících se maržích, což by firmu i přes COVID-19 podle konsenzuálních odhadů mělo letos dovést k nejvyššímu zisku za více než deset let.

Investoři však musejí také doufat, že se nové vedení poučilo z minulosti – podle loňské dohody musel Ericsson zaplatit zhruba jednu miliardu dolarů na urovnání obvinění z úplatků mezi roky 2000 až 2016 pro získání zakázek od státem vlastněných operátorů v několika zemích.

Autor je analytikem České spořitelny