Akcie, měny & názory Jany Steckerové: ECB své nákupy jen tak neomezí | E15.cz

Vzhledem ke stávající míře nejistoty však předpokládáme, že se ECB jakýmkoli náznakům o počátku omezování nákupů aktiv bude chtít vyhnout. Pandemický program tak zřejmě poběží v nezměněné výši až do září, což je také první možný termín, kdy by se ECB k omezování nákupů aktiv mohla začít vyjadřovat. V té době by již měla mít k dispozici výsledky strategické revize svých nástrojů a více jasno v tom, jak by její měnová politika měla dále vypadat.

V každém případě by diskuze o způsobech omezování nákupů aktiv a jeho načasování měla otevřít prostor pro další růst evropských výnosů a potažmo i těch českých. Na silnější úrovně by se s tímto vývojem mohla svézt i česká koruna. Do podzimních měsíců bude ale v rétorice ECB převládat spíše opatrnostní motiv. Pandemický program by měl podle současného nastavení skončit příští rok v březnu.

Centrální banka tak musí o jeho osudu rozhodnout nejpozději v prosinci letošního roku. Předpokládáme, že program pak v březnu nakonec skutečně skončí. Aby ale centrální banka zajistila plynulý přechod, navýší nejdříve stávající program nákupu aktiv APP. Ten zřejmě skončí až v polovině roku 2023. Zvyšování úrokových sazeb zatím není na pořadu dne. To očekáváme až v roce 2024. I tak ale měnová politika ECB v letošním roce rozhodně nebude nezajímavá.