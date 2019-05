Akcie měny & názory Jaroslava Bukovského: Drožkářův vlhký sen | E15.cz

Penězi rozmazlený investorský svět si pro letošní jaro zvolil novou mantru. A jak jinak než tu iracionální. Propříště nám snesou zlaté vejce taxikáři, jako by si unisono řekli koncem března idealisté a vlastníci kapitálu v jedné osobě, aby následně rozdělili své sázky mezi akcie Lyftu a Uberu. První ze jmenovaných, výslovnosti svého jména navzdory, sjel do burzovního suterénu, druhý přinejmenším akcionářům vzkázal: optimisto, uber!

Lépe by to nevymyslel ani génius IPO českého původu Zdeněk Bakala. Každý brand, který si aspoň na okamžik uzme piedestal, by měl být svým majitelem nekřesťansky monetizován. Co hůř, o investici do Uberu s nadšením vykládali i jeho někdy i značně společensky unavení klienti. Z hlediska hospodaření start-up, z pohledu investorů podnik, jehož aplikaci musí mít na svém mobilu i Bůh, aby jako poslední, iracionální instance dopoval trpělivost kapitálu. Protože na byznysové gró firem jdoucích na burzu se v posledních letech občas tak trochu přestalo hledět.

Že firma nikdy nevydělala, a ještě navíc přešla varem a růst tržeb zpomaluje? Nemusí to být na škodu, pokud jsou investoři přesvědčeni, že o byznysový obrat firmy se na globální úrovni postarají třeba ilumináti. Prozatím taxikářská branže letos neboduje, Lyft ironicky o třetinu zpomalil a zhruba totéž předvedl krátce po vstupu na parket i Uber. Ten se alespoň prozatím dokázal ode dna znovu odrazit. To přece není možné, že by Uber nenesl?