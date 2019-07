Akcie, měny & názory Marka Dongrese: AMD začíná předbíhat Intel | E15.cz

Věčný procesorový vyzývatel AMD na sebe v poslední době strhává stále větší pozornost. Jeho akcie si od začátku roku připisují nárůst přes 80 procent a minulý týden rostly o dalších 4,6 procenta po zprávě, že by americké firmy mohly nadále obchodovat s Huawei.

Na letošním růstu AMD se však nejvíce podepisuje jeho úspěšný boj s konkurencí. Překvapením je nová generace 7nm procesorů s označením Ryzen. Na tu se při uvedení do obchodů stály fronty, které veřejnost viděla naposledy při prodeji operačního systému Windows 95. Intel, pyšnící se největším podílem na trhu, zaostává a prezentuje se teprve čipy se 14nm technologií. Ty nejsou oproti novým čipům AMD o moc výkonnější (pokud vůbec), a při tom na sobě mají o polovinu vyšší cenovku.

Intel sice „již“ pracuje na čipech s 10 nm, to ovšem pořád není 7 nm. AMD by tak neměl dohnat dříve než za dva roky. AMD mělo v prvním čtvrtletí letošního roku jen asi 13 procent trhu PC procesorů, což není mnoho a je zde velký prostor pro růst. Do svého nejnovějšího MacPro nové Ryzeny již zakomponoval Apple a v rámci herního průmyslu jeho užití hlásí pokračovatel Xboxu s názvem „Project Scarlett“.

Trh PC procesorů přitom není jediné pole, kde se AMD daří. Dalším zajímavým trhem jsou grafické procesory. Trh s nimi sice v prvním čtvrtletí kvůli ochlazení zájmu o kryptoměny spadl o 18 procent, na tomto poklesu se ale nejvíce podílel Intel. Jednička trhu Nvidia je na tom o trochu lépe a dodávky jí klesají jen o 13 procent.

AMD ale vedle Ryzenu představilo i 7 nm grafický procesor Radeon, který udržel pokles dodávek na snesitelných 4,5 procenta. Nyní je AMD v situaci, kdy má v ruce dvě esa, u kterých výhodně stanovilo poměr cena/výkon. Z aktuálně poměrně nízkých tržních podílů se může dostat zpět na pozice, kde firma bývala před zhruba deseti lety, což by znamenalo přibližně 20 procent.

K tomu nám více napoví již večerní zveřejnění výsledků za druhý kvartál, respektive komentáře managementu k aktuálním prodejům Ryzenu.

Autor je analytik České spořitelny.

Miliardová dohoda. Apple koupil většinu v modemové divizi Intelu