Akcie, měny | E15.cz

Poslední zvýšení spotřebních daní na alkohol proběhlo v Polsku v roce 2014 a v paměti ho mají zejména akcionáři společnosti Stock Spirits, když během následujícího roku akcie ztratily přes 62 procent. Nyní, když firma pomalu získává zpět svůj ztracený tržní podíl na klíčových trzích a cena jejích akcií zdaleka nedosahuje hodnot z roku 2014, zvýšení daní přichází znovu. Polský a český trh tvoří více než 80 procent tržeb společnosti, a proto je logické, že se investoři cítí znepokojeni. Nabízí se tedy otázka, zda je znepokojení namístě.

Management odhodlaně hlásí, že zásluhou vyššího podílu prémiových produktů na celkových tržbách (který již překročil 30 procent) a stále silnější pozice na klíčových trzích, je společnost lépe připravena a vyšší daně kompletně přenese do koncových cen. Důležité na druhou stranu bude, aby management neviděl svou pozici na trhu příliš neohroženě. Není totiž vyloučeno, že zkusí ceny zvednout více než by bylo ke kompenzaci nutné, a to i přestože by v současné situaci mohl méně bolestivě část daní „spolknout“ do svých marží.

To by mohlo ohrozit těžce nabyté tržní podíly. Podstatným rozdílem oproti minulosti však je, že současný management se zdá být flexibilnější v případě změn cenové strategie. Navíc kvůli oligopolnímu polskému trhu (řetězce Roust a SSG zde drží kolem 70 procent) a vysokému tržnímu podílu v Česku lze očekávat, že přenesení daní do cen bude snadnější. Snad se jen nedočkáme toho, že místo vyšších cen bude společnost růst daní kompenzovat nižší koncentrací alkoholu. Ještě takhle před Vánocemi.

Autor je analytik České spořitelny.

