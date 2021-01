Akcie, měny & názory Michala Semotana: Novoroční výhledy | E15.cz

Na finančních trzích je zajímavé to, že se málokdy přesně opakuje situace, která tady už někdy byla. Paradoxně to je ale letos možná dobře, protože to, co bych si nepřál opakovat, je březen loňského roku a propady akciových trhů kvůli COVID-19.

Rok 2021 by měl být v tomto ohledu klidnější, předpokladem je rychlé proočkování populace a účinnost vakcín tak, jak je jejich producenty přislíbena. Buďme tedy optimisté a věřme, že v tomto směru se posouváme správným směrem. Nadále na trhu existuje dostatek peněz, které hledají investici, jež „něco vydělá“. Díky nízkým úrokovým sazbám bychom měli do svého portfolia alespoň částečně zařadit akcie, které by nás měly svým zhodnocením ochránit před znehodnocením peněz, protože reálná i jiná aktiva se cenově posouvají nahoru.

Loňský rok byl ve znamení technologií a urychlení nástupu e-commerce. Úplně stejná situace se opakovat nebude, navíc tu máme změnu na prezidentském křesle USA, ale ti, kdo dokážou své výrobky prodávat on-line, budou v zájmu investorů i letos.

Také tolikrát zmiňovaný „předražený“ Apple neřekl poslední slovo – vsadil bych kalhoty na to, že poslední kvartál 2020 bude mít Apple extra silný a to se projeví na růstu ceny směrem k maximu.

Začátek roku přináší i růst komoditních titulů, vzhůru se posouvá cena ropy, a tak loni zašlapané ropné společnosti začínají ožívat. Zmenšuje se rozevření valuací mezi rostoucími tituly a akciemi z klasické ekonomiky. Investoři se dívají i na trhy, které loni tolik nerostly a valuace tam nejsou vysoké – britské akcie, řecké a i domácí. Naopak na čínských akciích je v poslední době poměrně horko. To, že se vůbec mluví o stažení titulů, jako je Alibaba či Tencent, z amerických burz, zní jako ze špatného snu.

Šokující záběry a události z Washingtonu akciové trhy překvapivě ustály. Jen to nesmí trvat dlouho, to by finanční trhy opravdu rozkývalo.

A teď s kůží na trh: jaké akcie půjdou letos nahoru? Mezi mé osobní investiční tipy patří Pilulka, Alpha Bank, BP, American Airlines, Volkswagen. A za rok uvidíme.

Autor je portfolio manažer J&T Banky