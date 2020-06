Akcie, měny & názory Tomáše Vlka: Konec akciové euforie | E15.cz

Propad to byl o to větší, že akcioví hráči krátce předtím podlehli euforii o velmi rychlém návratu ekonomik na předkrizovou úroveň. A právě to je představa, která s případnou druhou vlnou nákazy bere za své.

Můžeme se bavit o mnoha variantách. Tou nejmírnější je postupné odeznění nákazy s izolovanými ohnisky ve vyspělém světě. Nejhorší by byla plošná akcelerace nákazy se všemi karanténami a dalšími protivirovými opatřeními. Realitu hledejme asi někde mezi. Vlády se budou zavření ekonomik velmi bránit a budou sázet na chytré sledování, lokalizaci ohnisek a dílčí omezení. Cena plošných opatření byla příliš velká na to dát si všechno znovu.

I kdyby v následujících měsících boj s virem probíhal lokálně a nákaza zůstala ve zvládnutelných rozměrech, bez následků to nezůstane. Většina ekonomiky může fungovat normálně, ale těžko si představit normální fungování mezinárodní dopravy, obchodu či cestovního ruchu. Hospodářství bude nutně čelit i opatrnosti spotřebitelů či investorů a svižné oživení se rázem nepříjemně protahuje.

Autor je hlavní analytik Patria Finance