Americký komentář Michaela Durčáka: Pouhý prezident gest, nikoli sjednotitel | E15.cz

Nový demokratický prezident Spojených států Joe Biden má v rukávu hned několik es. Po extempore Trumpových příznivců v Kapitolu bude jeho osoba prvních několik týdnů a měsíců v úřadě působit jako symbol zklidnění situace, ať udělá téměř cokoli.

Zároveň se rozjíždí masivní očkování po celé zemi a po předpokládaném pozvolném ústupu pandemie nastane také ekonomický růst, s nímž také poroste spokojenost obyvatel. Snový start pro téměř jakéhokoli politika. Třeba jej demokraté přetaví i ve velké vítězství za necelé dva roky v senátních volbách.

Navíc, pokud se Biden nedopustí nějakého očividného přešlapu, má zaručeno, že za ním bude stát minimálně ta část médií, s níž otevřeně válčil Donald Trump a která je nakloněna Demokratické straně.

"Is President Biden making the news boring again?" @brianstelter looks at how the news industry has adjusted to covering Biden's administration during the President's first week in office. "The Biden White House is clearly a break from the chaos and incompetence of Trump world." pic.twitter.com/0QzdQ1rSn3 — Reliable Sources (@ReliableSources) January 24, 2021

Biden ve své kampani, ale i v inauguračním projevu dbal, aby se prezentoval jako prezident sjednotitel, který bude zastupovat všechny Američany. První dny v úřadu tomu však nenasvědčují. Spíše to působí, že vše byla jen laciná gesta a fráze.

Hned první den ve funkci zatrhl Biden povolení na stavbu ropovodu Keystone XL z kanadské Alberty do Nebrasky. Tento strategický projekt by ještě více upevnil vztahy mezi Kanadou a USA, zajistil bezpečnější a rychlejší transport ropy. Současně by snížil americkou závislost na dovážené ropě a zajistil tisíce, byť často jen dočasných, ale v pandemii o to cennějších pracovních míst po celé své délce.

Projekt si mezi sebou zřejmě až do jeho dokončení budou „pinkat“ demokratičtí a republikánští prezidenti. Jedni ho povolí, druzí zase povolení zruší, pokud se věc nevyřeší u soudu, jak už před Bidenovým zásahem naznačil premiér Alberty Jason Kenney.

Biden by také podle informací deníku The New York Times měl v následujících dnech na federální půdě zakázat frakování (metoda těžby ropy a zemního plynu založená na vytváření puklin ve vrstvě slabě zpevněných hornin pomocí stlačené tekuté směsi – pozn. red.), i když to demokraté ještě pár dní před volbami zuřivě popírali. Bidenovi voliči, přinejmenším v Novém Mexiku, kde peníze z petrochemického průmyslu financují třeba vzdělávací projekty, musejí být nadšení.

Nový prezident tak fakticky jen plní to, co řekl už v primárkách. Že je ochoten škrtnout stovky tisíc pracovních míst „modrých límečků“ výměnou za prosazení své zelené agendy.

Budiž, demokraté oproti republikánům kladou silnější důraz na ochranu klimatu a ekonomická opatření spojená s klimatickou změnou. Tento sociálně necitlivý přístup vůči pracujícím, který se navíc koncentruje v klíčových „swing states“ (státech s tradičně vyrovnanou podporou zástupců demokratické a republikánské strany – pozn. red.), jako jsou Pensylvánie či Ohio, se demokratům v minulosti už jednou vymstil. Biden teď dělá všechno proto, aby se to stalo znovu. Symbolická zelená gesta a pandemie jsou pro tuto skupinu pracujících Američanů naprosto smrtící kombinací.

Demokraté v čele s Bidenem také slíbili, že okamžitě po jeho nástupu do funkce prosadí šeky v hodnotě dvou tisíc dolarů pro každého Američana v rámci stimulačního balíčku a na všem samozřejmě budou spolupracovat s republikány. Teď to však vypadá, že Američané, kteří na federální podporu čekají přes deset měsíců, si ještě nejméně několik týdnů počkají. Biden navíc prohlásil, že k prosazení podpůrného balíku nebude vyžadovat republikánské hlasy.

Nastupující prezident se zatím zmohl jen na další fráze, stejně jako už více než tři čtvrtě roku se hašteřící Kongres. Za tu dobu, konkrétně od června, kdy vypršela federální pomoc, se více než osm milionů Američanů dostalo za hranici chudoby.

Také ve vztahu k pandemii Biden žádné ohromující plány – kromě návratu doktora Fauciho před televizní kamery – nemá, což i přiznal. Vytyčil si pro svých prvních sto dní ve funkci metu milion vyočkovaných dávek denně, ale to by USA zvládly i bez jeho pomoci. Státy na federální vládu v tomto ohledu nespoléhají. V každodenním provozu se tak nic nezmění.

8 million people pushed into poverty between June and December as federal aid expired -- almost double the largest annual increase in poverty since the 1960s, UChicago/Notre Dame economists sayhttps://t.co/0VEHAZvyQW — Jeff Stein (@JStein_WaPo) January 25, 2021

V oblasti kultury Biden jen eskaloval už teď zuřící válku, když vydal exekutivní příkaz, který povoluje transgenderovým sportovcům závodit se ženami v rámci školních a univerzitních soutěží a naopak. Takové rozhodnutí vážně poškodí integritu amerického ženského sportu. Opatření o této „svobodě volby“ se má týkat i šaten či sprch. Také tento výnos zřejmě skončí u soudu. Podobné kroky v duchu „progresivní kulturní agendy“ lze pak od demokratů očekávat i v budoucnosti.

Biden tak patrně nebude americkým sjednotitelem či nadstranickým prezidentem, ale zřejmě povládne jako běžný demokratický prezident. Veškeré naděje mimo to, které do něj snad někdo vkládal, se ukazují jako liché.

Autor je publicista žijící v Nebrasce