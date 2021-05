Dominik Stroukal: Vítejte v éře globálních daní | E15.cz

Covidová pandemie vyprázdnila státní pokladny a vlády po celém světě hledají způsoby, jak je naplnit. Prezident Joe Biden postavil svou volební kampaň na ambiciózním plánu, který má do ekonomiky napustit nepředstavitelné biliony dolarů a jako hlavní zdroj nových příjmů rád uváděl vyšší korporátní daně. Chybějící peníze by touto cestou ale patrně nezískal, protože by jen vyhnal firmy ze Spojených států do zemí s nižšími daněmi nebo přímo do daňových rájů.