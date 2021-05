Americký prezident Biden odhalil své osobní finance | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Bidenovo daňové přiznání

Prezident Spojených států Joe Biden zveřejnil své daňové přiznání. Za loňský rok si společně s manželkou, vysokoškolskou pedagožkou Jill, vydělali 607 336 dolarů, zhruba 12,7 milionu korun. To je o 38 procent méně než v roce předešlém. Biden totiž loni musel kvůli volební kampani přerušit některé pracovní aktivity. Na daních Bidenovi odvedli státu přes čtvrtinu příjmů. Americký průměr přitom činí jen 14 procent. Současný šéf Bílého domu zveřejněním daňového přiznání obnovil mnohaletou tradici. Prezidenti USA vždy odhalovali veřejnosti stav svých osobních financí. Výjimku v tomto ohledu činil pouze Donald Trump.

Brusel napravuje vztahy s Washingtonem

Evropská unie zahájila dialog se Spojenými státy o urovnání obchodních sporů, které vznikly během administrativy bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Brusel jako první vstřícný krok vůči svému partnerovi pozastavil uvalení mimořádných cel na dovoz americké oceli, hliníku, motocyklů a několika dalších produktů za miliardy eur. Zavedení těchto poplatků mělo být odvetou za cla, kterými v březnu 2018 zatížila Trumpova vláda evropský export oceli a hliníku do USA. Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis a americká ministryně pro obchod Katherine Taiová se zavázali brzy nalézt efektivní řešení.

Z trhů a burz

Akcie a kryptoměny padaly, zdražila ropa

Americké burzy zahájily týden poklesem. Dolů je táhly především tituly technologických společností. Index S&P 500 se snížil o 0,25 procenta, Dow Jones odepsal 0,16 procenta a Nasdaq Composite ubral 0,38 procenta. Výrazně zdražila ropa, zlato a stříbro. Nedařilo se nejsledovanějším kryptoměnám. V minusu skončily i všechny hlavní západoevropské trhy. Panevropský STOXX Europe 600 klesl o 0,05 procenta. Britský FTSE 100 oslabil o 0,15 procenta. Německý DAX ztratil 0,13 procenta a francouzský CAC 40 zakončil ve ztrátě 0,28 procenta.

Další vakcína na cestě

Vakcína proti nemoci COVID-19 od francouzské společnosti Sanofi úspěšně prošla druhou fází testů. V příštích několika týdnech vstoupí do závěrečného kola testování a pokud i to dopadne pozitivně, společnost bude moci požádat orgány Evropské unie o její schválení. Firma tak očekává, že by se jejím preparátem mohlo začít očkovat ve čtvrtém kvartále letošního roku. Akcie Sanofi včera i díky tomu vyrostly o 1,06 procenta na 87,64 eura. Ačkoliv Sanofi patří k největším farmaceutickým společnostem světa, vývoj její očkovací látky je o několik měsíců pozadu za menšími konkurenty, jako jsou Moderna či Novavax.

Tweet dne

Na budově hlavní kanceláře ODS jsme nechali vyvěsit vlajku Izraele, jako symbol naší podpory v jeho boji proti terorismu. pic.twitter.com/Yq8vB8NgmW — Petr Fiala (@P_Fiala) May 17, 2021

Většina českých politiků vyjádřila svou podporu Izraeli, kde už více než týden probíhají boje mezi izraelskou armádou a radikálním palestinským hnutím Hamás.

Stane se dnes