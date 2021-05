Investiční gigant Fidelity chce dostat na burzu i děti, nabízí jim speciální obchodní účty | E15.cz

Obchodování s akciemi se stává dostupné novému okruhu investorů - dětem. Teenageři ve věku 13 až 17 let budou moci díky programu americké finanční společnosti Fidelity Investments prodávat a nakupovat cenné papíry na trzích ve Spojených státech. Samozřejmě se spoustou bezpečnostních omezení. Firma je přesvědčena, že se tak děti naučí lépe zacházet s penězi a vybudují si kladný vztah k investování.

„Naším cílem je povzbudit mladé Američany k tomu, aby se učili v praxi a podporovat smysluplné rodinné konverzace o finančních tématech,“ uvedla Jennifer Samalisová z Fidelity Investments.

Takzvaný Fidelity Youth Account si mohou otevřít teenageři, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci jsou klienty Fidelity Investments. Děti obdrží vlastní spořicí účet spolu s platební kartou a bude jim umožněno obchodovat s akciemi a burzovně obchodovanými fondy. Naopak vysoce rizikové operace typu obchody s opcemi nebo na páku jim k dispozici nebudou. Maximální částka, kterou mohou malí burziáni investovat, je 30 tisíc dolarů, zhruba 626 tisíc korun.

Firma si za transakce a vedení účtu nebude strhávat poplatky. Rodiče nezletilých investorů budou mít do programu neomezený přístup, aby mohli aktivity svého potomka kontrolovat. Klidně mohou provádět investice společně. Ve chvíli, kdy teenageři oslaví 18. narozeniny, se však jejich účet automaticky přemění a stanou se normálními klienty.

Většina odborníků nápad společnosti vítá. „Cokoliv, co vyvolá v domácnostech debatu o osobních financích, je skvělé,“ myslí si Tom Henske, finanční poradce v newyorské Fifth Avenue Financial.

„V minulosti jsme se snažili naučit děti zacházet s penězi bez toho, aniž bychom jim je dali. Začít s investováním brzy jim z dlouhodobého hlediska velmi pomůže. Je přece lepší udělat chybu s 250 dolary než s 250 tisíci,“ dodává Henske. „Účet od Fidelity dává dětem větší nezávislost než jiné podobné programy, což je také pozitivní,“ přidává se Yanely Espinalová z neziskové organizace Next Gen Personal Finance.

Server CNBC připomíná, že se během pandemie výrazně zvýšil zájem mladých lidí o obchodování na burzách. Jen ve Fidelity Investments si za první čtvrtletí letošního roku otevřelo účet 1,6 milionu osob mladších 35 let.

Řada současných dvacátníků si oblíbila digitální platformu od společnosti Robinhood, která si rovněž neúčtuje žádné poplatky za burzovní transakce. Byla to především mladá generace, která rozpoutala nedávné nákupní šílenství s akciemi firmy GameStop či spolu s Elonem Muskem pomohla prudce zvýšit cenu parodické kryptoměny dogecoin.