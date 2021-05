Eva Hlavsová: Investice jako gambling. Svět akcií už nikdy nebude takový, jak jej známe | E15.cz

Kauza GameStop je samozřejmě naprostý extrém, ale dá se na ní demonstrovat potenciální síla retailových investorů, tedy individuálních osob, které nakupují malé množství akcií pro svou potřebu. Právě tento segment v posledních letech masivně vyrostl díky platformám jako Robinhood, Revolut či eToro, které umožňují nakupování akcií na pár kliknutí.

Z individuálních investic se díky jejich dostupnosti, ale také díky příslibu snadného a velkého výdělku stalo v posledních letech něco nesmírně přitažlivého. Stejně jsou na tom i kryptoměny, které jsou ještě trochu jiná kapitola, ale fungují v podstatě identicky: slibují adrenalinovou zábavu s penězi, která v mnoha případech nemá daleko od gamblingu. A tento masový trend má svůj dopad na chování trhů.

Popularitu individuálních nákupů cenných papírů má podle odborníků z finančního světa částečně na svědomí třeba úspěch gigantů Apple a Tesla, které profitují na tom, že lidé s oblibou kupují akcie trendy značek. Tento fakt obecně hraje ve prospěch sektorů a akcií, které jsou nějakým způsobem „cool“.

Za posledních pět let tak valuačně obrovsky vyrostl sektor IT, což lze skvěle pozorovat na extrémním nárůstu cen akcií na NASDAQ, který se za tu dobu ztrojnásobil. NASDAQ je dnes druhou největší burzou na světě, velikostí srovnatelný s tím, kdybychom spojili všechny evropské burzy v jednu, a není náhodou, že obchoduje s akciemi právě Applu, Googlu, Tesly či Facebooku.

Říká se, že když jdou trhy dolů, retailoví investoři mají tendenci akcie prodávat, a naopak nakupovat, když trhy rostou. Jsou jednoduše emocionálnější než otrlí vlci z Wall Street, které přirozené výkyvy nechávají chladnými. Nestabilní chování nezkušených investorů samozřejmě také působí citelné změny v propadech a růstech hodnot jednotlivých akcií.

To potvrzuje například nedávná studie akademiků Brada Barbera a kolektivu, kteří trefně poukázali na to, že design investičních platforem podněcuje překotná rozhodnutí. Zkoumali konkrétně Robinhood a přišli na to, že tato služba výrazně podporuje nákupy jednotlivých akcií, které jsou „attention driven“ – tedy volně přeloženo jsou podněcované svou popularitou, a navíc koncentrované jen do malého počtu trendy firem. To přispívá k masovým nákupům, které obvykle končí ztrátami, a to často i z důvodu malé diverzifikace portfolia.

Pro příklad: 0,5 procenta nejpopulárnějších akcií, které denně nakoupí uživatelé Robinhoodu, zaznamená následující měsíc ztrátu pěti procent. A ty nejextrémnější masové investiční nákupy vedou ke ztrátám až 20 procent.

Bohužel narůstá počet lidí, kteří si takto hrají s úsporami, aniž o základních principech zhodnocování cenných papírů cokoliv vědí. Nainstalují si Revolut a koupí akcie Tesly, protože jim kamarád řekl, že se tak dá vydělat hodně peněz. To samozřejmě mnohdy vede k tomu, že investované částky nenávratně zmizejí, ale na druhou stranu může tato zkušenost hrát pozitivní roli ve finanční gramotnosti. Tito lidé si jednoduše příště lépe rozmyslí, co čeho a jak investovat. Nenadálá chuť širší společnosti hrát si s akciemi může mít svá pozitiva i negativa, ale jedno je jisté: vyrůstá nová generace, která chce mít peníze ve vlastních rukou.

Autorka je spoluzakladatelka Fondee