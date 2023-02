Feri se rozhodl hájit za každou cenu a vyslal nebezpečný signál obětem sexuálního násilí | e15.cz

Exposlanec Dominik Feri u soudu zhmotnil obavy, proč se většina žen bojí nahlašovat znásilnění. Před novináři a televizními kamerami nejen zveřejnil jméno jedné z žen, která vypovídala na policii, ale rozhodl se hájit před veřejností i lží. Tvrdil, že některé případy jsou odložené, protože si je ženy vymyslely. Jako vystudovaný právník ví, že to není pravda.

Podle statistik se hlásí zhruba sedm procent případů znásilnění. Ženy často odrazuje justiční mašinerie, kdy musejí projít celou řadou velmi nepříjemných výslechů a soudních líčení, kde budou stát proti agresorovi.

U případů, které se týkají vlivných lidí, je situace pro oběti ještě náročnější. Kromě stresu ze samotného soudu čelí i velkému mediálnímu zájmu. To může mít vliv na jejich pověst i kariéru – nikdo by nechtěl být znám pod nálepkou „ta znásilněná“, navíc ve společnosti, kde se sexuální násilí stále bagatelizuje a vina se často přenáší na oběti, ne pachatele. Jak ukazuje třeba projekt Bez trestu, i brutální případy znásilnění mohou skončit pouze podmínkou.

Dominik Feri se rozhodl hájit tím, že tyto obavy využil ve svůj prospěch. Od začátku trval na veřejném procesu. Soud tuto možnost ale zamítl kvůli zranitelnosti žen, a aby nedošlo k sekundární viktimizaci. Přesto exposlanec užil krátce po zahájení líčení svůj prostor, aby bez možnosti konfrontace citoval například útržky pasáží z lékařských zpráv žen, a to bez kontextu. Opakovaně zdůrazňoval před médii i zástupci z řad veřejnosti, kteří na soud sehnali vstupenku, jména žen. Konfrontaci z druhé strany, stejně jako během vyšetřování, nepřipustil.

Vznikl tak výrazný nepoměr, kdy Feriho verze byla detailně a bez oponentury publikována v nejčtenějších médiích v Česku, které o soudu informovaly téměř v reálném čase. Výslech žen a dotazy státní zástupkyně i advokátky budou naopak neveřejné, a čtenáři tak ani nebudou mít možnost přímého srovnání s jejich verzí příběhu. Vzniká tak informační disproporce ve prospěch obžalovaného.

Nešlo o omyl

Feri jako vystudovaný právník dobře ví, že řada věcí, které zjednodušeně prezentuje do médií, stojí jinak. Vědomě lže například o tom, že když policie odložila pět případů, znamená to, že se nestaly a jde o křivé obvinění. Důvody jsou ale složitější.

Skutková podstata v nich však nikdy zpochybňována nebyla. Policie netvrdí, že se tyto činy nestaly, ani nic z toho neoznačila za lež či „křivé obvinění“, použijeme-li Feriho výraz. Důvod odložení je, že nemusely být naplněny znaky trestného činu znásilnění, jak to vykládá v současnosti zákon a o jehož změnu se nyní vede politická debata.

Problém je dokonce zakotven mezi priority v programovém prohlášení vlády. „Zajistíme lepší ochranu obětí sexuálního a domácího násilí,“ píše se v dokumentu. Politická reprezentace i odborníci vidí, že ochrana obětí není nyní dostatečná a je výrazně menší než v řadě západních států.

Podle dat, která publikoval iRozhlas, jsou navíc křivá obvinění velmi vzácná. Kdyby oněch pět případů žen, které se neznaly a neměly na sebe vazby, bylo vymyšlených, šlo by o statistickou anomálii. Bylo by to více „křivých obvinění“ ze sexuálního násilí, než kolik jich justice odhalila za celý rok 2019.

Snaha ublížit

Zveřejnění jmen žen z odložených případů, o kterých by soud veřejně nereferoval, nebylo ve veřejném zájmu a nutné pro Feriho obhajobu. Jak na Twitteru napsal bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek: „Přeji mu spravedlivý proces. Zveřejnění jména té dívky ale pokládám za velkou ohavnost. Trestní oznámení za křivé obvinění bych pochopil, kdyby to bylo opravdu vymyšlené, zveřejnění identity ne. Musel vědět, že tím ublíží.“

Jinými slovy, má Feri nástroje, jak se „křivému obvinění“ bránit. Stejně tak má nástroje, jak se bránit proti médiím, kterým vyčítá medializaci svého případu. Jenže toho Feri doteď nevyužil. Zvolil si cestu mediální hry, kdy bude pracovat s těmi nejčastějšími stereotypy kolem sexuálního násilí. Například když začal zpochybňovat duševní stav žen, proti nimž stojí u soudu, informacemi, že využívaly služeb psychologa.

„Obžalovaný se může hájit jakýmkoliv způsobem, může používat lež, selektivně vytahovat věci ze spisu, hájit se jakýmkoliv způsobem,“ řekla u soudu Adéla Hořejší, která ženy zastupuje. Jméno Feriho známe, ženy jsou ale vedeny jako zvláště zranitelné oběti, a proto novináři i soud filtrují informace do veřejného prostoru. Zatímco Feri může vystoupit před novináři a činit jakákoliv prohlášení, která uzná za vhodné. Oběti jsou v procesu v jiném procesním postavení, které chrání jejich identitu, a něco takového tedy dělat nemohou. Poškodilo by to například i jejich důvěryhodnost.

Protože Feri zvolil agresivní formu obhajoby, částečně tratí. Vybudoval si pověst jako politik pro mladé. V roce 2017 se přihlásil ke kampani MeToo, která apelovala na citlivost k obětem sexuálního násilí. Nyní dělá opak. Kromě trvání na své nevině, což je naprosto legitimní prostředek obhajoby, zachází mnohem dál, než by musel. Pro mladé lidi, u kterých se Feri tvářil jako jejich zástupce, je téma sexuálního násilí důležité a hojně sledované. Nyní jeho podporovatelé a voliči vidí jasný rozpor v tom, co Feri deklaroval, a jak nyní vystupuje.

Feri může být nakonec zproštěn všech obvinění. Už teď po něm ale zůstává dědictví, které vysílá nebezpečný signál obětem sexuálního násilí v podobě toho, čemu mohou čelit, pokud se rozhodnou bránit.