Dominik Feri před soudem. Bývalý politik je obviněn ze znásilnění | e15.cz

„Budu odpovídat na dotazy, jako jsem to dělal doposud v přípravném řízení,“ slíbil Feri novinářům před začátkem líčení. „Dneska se tady nebude řešit žádná sprcha, žádný noční stolek. To jsou všechno příběhy, které jsou dávno pravomocně odložené. Pokud jde o případ té sprchy, tak to je příběh novinářky KB, která tvrdila, že byla ve sprše sexuálně napadena. Posléze se ukázalo, že to není pravda, že si to vymyslela,“ řekl Feri (pozn.red.: Feri uvedl celé jméno novinářky. Redakce E15 se ho však rozhodla neuvést.).

„V noci v roce 2016 v bytě, který měl pronajatý, se pokoušel poškozenou políbit, ta ho však odstrčila. Ve svém jednání pokračoval i přes její nesouhlas,“ začala obžaloba soudu. Dívka se po požití nápoje dostala do částečné ztráty vědomí a Dominik Feri s ní následně prováděl nedobrovolný pohlavní styk, uvedla státní zástupkyně.

Oběti údajného znásilnění požadují po bývalém poslanci odškodnění, a to 250 tisíc korun, 600 tisíc korun a 1,2 milionu korun. Feri výpověď obžaloby považuje za spornou.

Video se připravuje ... Dominik Feri u soudu kvůli obvinění ze dvou znásilnění • VIDEO Blesk TV

„Jsem nevinný. To, co je mi pokládáno obžalobou za vinu, v plném rozsahu odmítám. To, co je v obžalobě, je nechutné, odporné a něco, čeho bych nikdy nebyl schopen,“ řekl na úvod Feri. Při obhajobě Feri přečetl zprávy, které si s údajnou obětí psal i po incidentu a svou nevinu se snažil ukázat i pomocí fotografií. „To, že bych dal někomu něco do pití, je odporné, ohavné a hnusné,“ odmítá obvinění Feri. Podle něj se pouze líbali a k pohlavnímu styku nedošlo. Dokazoval to korespondencí s kamarádem, kde popisuje, že rande se nikam neposunulo.

Feri před soudem vypovídal dopoledne, po něm soud několik hodin neveřejně vyslýchal jednu z poškozených dívek. Zbylé dívky by měly vypovídat ve čtvrtek, i na jejich výslech bude vyloučena veřejnost.

Feriho začala policie prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Feri po zveřejnění výpovědí odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování. Následně rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života.