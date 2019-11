Glosa Jany Havligerové: Budíček od BIS | E15.cz

Potvrzeno. To, co většina lidí přinejmenším tuší, je holý fakt. V Česku operují všechny ruské tajné služby i čínští zpravodajci. Jasně, není to novinka, tou je spíše smutný trend vývoje. Podle BIS je snaha cizích rozvědek manipulovat s lidmi, kteří na různých postech rozhodují o chodu země, úspěšnější než dřív.

Ruské drápy se podařilo alespoň zčásti obrousit, čínská chapadla se ale roztahují do široka – až do akademické sféry. A daří se jim, dokazují to nedávné aféry na Univerzitě Karlově. Poznávací zájezdy do Číny či tamní semináře a školení jen kvetou. A jsou podporovány z českých míst nejvyšších.

Třeba na Vysoké škole finanční a správní, v jejímž představenstvu sedí i ministr průmyslu Havlíček, bude nový čínský Konfuciův institut. Tedy instituce, před níž kvůli špionáži varovala i americká FBI. Fascinace Čínou je zkrátka velká, ačkoli jsme se už mohli přesvědčit, jak neslavně dopadají nabízené hospodářské možnosti. Politici by se konečně měli probudit.