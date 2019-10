Glosa Jany Havligerové: Reprezentant Babiš | E15.cz

Prý je to skandál a pohrdání parlamentní demokracií. Jestli tedy přece jenom zbytečně nepřehánějí. Babiše požádal prezident, aby za něj v Japonsku zaskočil a reprezentoval Českou republiku. Tak reprezentuje. Do Prahy se vrátí koncem týdne.

No a co? Někde se přece do té funkce hlavy státu, v níž by ho jako svého nástupce rád viděl Miloš Zeman, zacvičit musí. A poslanci také nepřijdou zkrátka. V dolní komoře parlamentu vystoupí sám prezident. Nakonec budou ještě rádi, že ta státnická řeč k rozpočtu bude o dost kratší, než kdyby ji přednášel Andrej Babiš.