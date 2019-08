Glosa Jany Havligerové: Vzhůru do horších časů | E15.cz

Český průmysl zareagoval na špatné zprávy ze zahraniční a zpomalil. Průmyslová výroba v červnu klesla meziročně i meziměsíčně. Podle statistiků k poklesu přispěly nejvíce výroba automobilů, kovovýroba a energetika. Snižuje se hodnota nových zakázek, pokles byl nejvýraznější od července 2016.

Prozíravější firmy už reagují – šetří a pomalu začínají propouštět. To, co se dosud jevilo jako teoretická hrozba, se stává realitou. Hlavním jmenovatelem horšího výsledku je slábnoucí zahraniční poptávka. Její příčiny? Obchodní války, hrozba divokého brexitu... Vítejte v horších časech. Ekonomičtí analytici svorně tvrdí: Nic nenaznačuje, že by se situace měla v nejbližších měsících změnit. Teď ještě aby to došlo politikům, kteří neúnavně drancují státní kasu.