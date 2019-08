Čistič z Karlova mostu inspiruje. Podnikatel Hausenblas jde po graffiti a nelegálních výlepech | E15.cz

Ošklivé graffiti obsahující i rasistické nápisy jako "Bílá Evropa" vadilo šéfovi Central Node Jakubovi Plojharovi. Rozhodl se proto nejprve stěnu domu na Masarykově ulici, v němž je coworkingové centrum v pronájmu, vyčistit vlastními silami. „Majitel k tomu zaujímal laxní přístup. Tak jsme se do toho obuli sami. To nám ale příliš nešlo. Zadali jsme proto poptávku, jednali asi s třemi firmami, které se na to specializují, jednu pak vybrali, zaplatili jí 40 tisíc korun a bylo to hotové raz, dva. Zhruba za dvě hodiny,“ líčí Plojhar.

Podle šéfa Central Node ale následovalo rozčarování: „Nejen, že lidé z toho domu nijak pozitivně náš krok nekvitovali, ale ještě nám bylo naznačeno, že nehodlají přispět na vodu ze společného vodoměru, která byla k sanaci místa použita. Přitom se čistilo tlakovou pistolí, spotřeba vody byla nevýznamná. Čekal jsem spíš opačnou reakci, že nám někdo poděkuje.“

Zakladatelem Central Node je známý podnikatel, spolumajitel výrobce reklamního textilu Adler nebo spoluzakladatel online taxislužby Liftago Martin Hausenblas. Sám se v revitalizaci veřejného prostoru angažuje už déle. „V Ústí nad Labem, ale i jinde se snažím koukat kolem sebe a začal jsem sám strhávat nelegální reklamy, zažádal na městě o odstranění starých rezavých poutačů,“ popisuje Hausenblas, který je sám zastupitelem Ústí nad Labem za hnutí Pro! Ústí.

„Ve chvíli, kdy jsem vzal odpovědnost do vlastních rukou, polevila má naštvanost na to, že je okolí špinavé. Zjistil jsem, že nikomu nebude vadit, když očistím veřejný majetek. Opravdu ošklivý veřejný prostor vzniká z lidské lhostejnosti. Člověk sice nemůže sám změnit celý svět, ale může být tou změnou, kterou chce vidět kolem sebe,“ říká Hausenblas a věří, že podobně bude časem přemýšlet co nejvíc lidí.