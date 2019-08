Glosa Jany Havligerové: Živnostenské desatero | E15.cz

Jednodušší by měl být například start pro ty, kteří chtějí získat živnostenské oprávnění, ubýt by mělo administrativy i díky tomu, že ubude různých statistických šetření. A hlavně – zavedena by měla být paušální platba, chcete-li paušální daň pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu korun.

Hned na začátku si řekněme, že tohle desatero není vytesáno do kamene a jeho jednotlivosti budou nabíhat dlouhou dobu. Konkrétně paušální daň by měla platit až od roku 2021, když to dobře půjde. Jak bude balíček působit vcelku, se proto hned teď říct nedá. Jednotlivá opatření budou procházet mlýnicí dolní parlamentní komory, kde se od původních úmyslů mohou také dost vzdálit. Nicméně snahu je potřeba ocenit.