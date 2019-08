Živnostníkům se už brzy uleví, slibují Schillerová s Havlíčkem | E15.cz

Podpora rodinných firem, změny zákonů jen dvakrát ročně nebo nižší a jednoduší daně patří mezi desítku návrhů, které mají ulehčit život podnikatelům. Ministři financí a průmyslu a obchodu Alena Schillerová a Karel Havlíček (oba ANO) slibují, že začnou platit nejpozději do dvou let, tedy do konce funkčního období současné vlády.