Glosa Martina Čabana: Beznadějná hra | E15.cz

Na osudu kratičké koaliční rebelie ČSSD v otázce vyššího rodičovského příspěvku není nejsmutnější to, že socialisté už nemají sílu ani na vyvolání pořádné vládní krize. Nejsmutnější je, že opozice, místo aby provozovala nějakou vlastní politiku, jenom karikuje tu vládní.

Za návrh na zvýšení rodičovské všem rodičům dětí do čtyř let se téměř jednomyslně postavil celý „opoziční“ Senát včetně zákonodárců za ODS, STAN nebo KDU-ČSL. Celý slavný středopravý blok se snaží být socialističtější než socialisté, přesněji řečeno socialističtější než Jana Maláčová, která s plošným zvýšením „rodičáku“ přišla první, ale podlehla v koaličním boji. Přitom opozice jistě zná studie, podle nichž nejsou hlavním problémem českých rodin nízké dávky, ale nedostatek příležitostí ke skloubení práce a péče o dítě a komplikovaná cesta rodičů zpět na pracovní trh. Přesto se opoziční strany přidávají k Babišově hře o to, kdo víc rozdá. Kterou beztak prohrají, protože Babiš je v ní mistr.